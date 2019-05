Kaffée Allée dit weekend eindelijk van start na administratieve rompslomp Sander Bral

29 mei 2019

13u38 0 Edegem Zomerbar Kaffée Allée kent eindelijk zijn doorstart in het Edegemse Fort 5. Na de pop-up aan de oude fabriekssite van Agfa-Gevaert was het een lange administratieve weg richting de nieuwe locatie. Het openingsweekend wordt gevierd met gratis proevertjes, kinderanimatie en optredens.

Door de bouw van het nieuwe woonproject Minerve aan de Agfa-site moest Kaffée Allée na vorige zomer op zoek naar een nieuwe locatie voor een zomerbar. Na enkele mislukte overeenkomsten met nieuwe locaties kwam het gemeentebestuur eind februari met een geschenk uit de hemel. De gemeente ging op zoek naar concessiehouders voor een nieuwe zomerbar aan Fort 5.

Dan moest Kaffée Allée de concessieovereenkomst eerst wel binnenhalen. Begin april schoof het gemeentebestuur Kaffée Allée naar voren als beste kandidaat. Kaffée Allée liet daarmee onder andere de organisatie achter de Mortselse zomerbar BAR4 achter zich, die het Mortselse fort vorig jaar verlieten omwille van een geschil met het stadsbestuur.

Enkel de vleermuizenpopulatie in en rond Fort 5 kon nog roet in het eten strooien maar na overleg met het gemeentebestuur en het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos kon Kaffée Allée deze zomer doorgaan mits enkele voorwaarden zoals geen versterkte muziek of geen muziek buiten de loods van het fort.

“Kaffée Allée gaat donderdag en vrijdag van start met gratis proevertjes van de nieuwe Rodenbach Fruitage en de alom bekende Cornet”, klinkt het bij Kaffée Allée. “Ook zullen er akoestische optredens plaatsvinden. Zaterdag zijn er verschillende happy hours en zondag gratis mocktails. Heel het weekend door is er kinderanimatie.”

De organisatie raadt aan te voet of met de fiets te komen. Wagens kunnen aan het Kerkplein geparkeerd worden.