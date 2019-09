Judo Edegem viert 25-jarig bestaan Sander Bral

07 september 2019

15u52 0 Edegem Judo Edegem vzw mag vijfentwintig kaarsjes uitblazen. De judoka’s werden afgelopen weekend door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet voor dat jubileum. “Judosport in Edegem is al vijfentwintig jaar een constante.”

De judoclub van Edegem bestaat in feite al langer maar het is vijfentwintig jaar geleden dat er een officiële vzw werd opgericht. “De toenmalige voorzitter is dan ook gestopt en ik heb de fakkel met veel plezier overgenomen”, zegt Dirk Hofman. “We hebben een recreatieve judogroep opgericht, met vooral trainingen en hier en daar ook vrijblijvend enkele vriendschappelijke wedstrijden.”

“Hoe het met judo gesteld is in Vlaanderen, heb ik niet echt zicht op. In Edegem is het al die jaren een constante gebleven. We schommelden vijfentwintig jaar lang tussen de vijftig en zestig leden. Ons enige inkomsten zijn lidgelden. Subsidies krijgen we niet. We zijn wel blij dat het gemeentebestuur een receptie geeft ter ere van onze club.”

Het judoseizoen is net terug van start gegaan. De judoka’s trainen donderdag van 17.30 tot 18.35 uur (7-10 jaar), van 18.45 tot 20.00 uur (10-14 jaar) en van 19.00 tot 21.00 uur (vanaf 15 jaar). De eerste lessen zijn gratis.

