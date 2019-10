Jongste Edegemse ondernemer wordt ‘lokale ondernemende held’ Sander Bral

18u08 0 Edegem Tijdens de week van de duurzame gemeente selecteerde het gemeentebestuur van Edegem tien lokale ondernemende helden. Jules Toebosch (18), jongste CEO van het dorp en oprichter van het Collé Clothing Label, voegt zich nu bij die ondernemers die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties mee willen behalen.

“Jules sprak me vol enthousiasme aan over zijn nieuw kledingproject Collé. Als jonge ondernemer wil hij zich engageren om op duurzame manier zaken te doen”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Dat door kledingontwerpen van vroeger terug te brengen in honderd percent gerecycleerde, kwalitatieve kledij. Dat een jonge kerel van achttien jaar met zo’n geweldig project naar ons toestapt, stemt me bijzonder hoopvol”, benadrukt Metsu.

Collé Clothing

Jules Toebosch studeert ondernemen en marketing aan het Sint-Jozefinstituut in Kontich, hij startte eind mei met Collé en was voordien medewerker bij modebedrijf Four Belgium. Als jonge start-up wil hij nu het verschil maken in de branche van de luxekledij en dat op een milieubewuste manier.

De kick-off van de week van de duurzame gemeente was eind september in Hangar 27 in Fort 4. Toen waren er al tien lokale ondernemende helden geselecteerd. “Ik ben heel tevreden dat we een week later al meteen positieve reacties kregen op onze oproep om samen werk te maken van de doelstellingen van de Verenigde Naties”, zegt Lawrence Vancraeyenest (N-VA), schepen voor duurzame ontwikkeling. “Jules ondertekende intussen het engagement van Edegem en wat ons betreft mogen er zich nog veel ondernemers melden.”