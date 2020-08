Jongeman (28) zakt in elkaar op straat: labo onderzoekt of het om een natuurlijk overlijden gaat CVDP

Edegem In de Ferdinand Verbiestlaan in Edegem is maandagavond een 28-jarige man overleden.

De jongeman zakte in elkaar rond iets na 7 uur. “Hij was daar op dat moment alleen aan het wandelen. De hulpdiensten hebben hem proberen reanimeren, maar hij is jammer genoeg overleden”, vertelt de woordvoerder van politiezone Hekla. Of het om een natuurlijk overlijden gaat kan nog niet bevestigd worden. Het labo is bezig met een onderzoek naar de juiste omstandigheden.