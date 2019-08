Jonge vrijwilligers van jeugdhuis Het Varken verzorgen drie dagen lang muziek op Jaarmarktfeesten Sander Bral

29 augustus 2019

16u21 1 Edegem Een grote troef op de 82ste Jaarmarktfeesten in Edegem zal alweer het podium zijn van jeugdhuis Het Varken. Het driedaags festival JaarVarken in de Strijdersstraat ontvangt maar liefst achttien livebands en deejays. “JaarVarken wordt volledig georganiseerd door jongeren die vrijwillig inspanningen leveren om Edegem mee levend te houden.”

Naast de kermis, braderij, rommelmarkt, opendeurdagen, dans, sport, workshops, de jaarlijkse Memorial Leo Tindemans betekenen de Edegemse Jaarmarktfeesten uiteraard ook het driedaagse muziekpodium JaarVarken. “JaarVarken wordt volledig georganiseerd door geëngageerde, jonge vrijwilligers”, benadrukt Lander Verlackt van JH Het Varken. “Het is door hun inspanningen dat JaarVarken elk jaar opnieuw een succes wordt. We zetten in op zoveel mogelijk genres om de concerten voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te houden.”

Vrijdag treden onder andere Johan Van Mechelen op en Oscar Santos, de zoon van Tine Embrechts. Op zaterdag steelt het hiphopcollectief Rupelsoldaten de show en is het genieten van de afterparty met DJ Gill - I AM. Zondag dan staat Jeugdkoor De Vagebonden op het podium en is er een kindershow met Stefan Beeldens.

Alle concerten zijn gratis.