Jonge veulens van Danny Blue and the Old Socks bereiden zich voor op album-release: "De wilde puberharen zijn verdwenen, we zijn een serieuze band nu" Sander Bral

13 februari 2020

14u44 6 Edegem Vier jonge knapen uit de Antwerpse zuidrand en één - lichtjes oudere - uit Hasselt. Danny Blue and the Old Socks greep twee jaar geleden net naast De Nieuwe Lichting van Studio Brussel en sneuvelde toen ook in de finale van Humo’s Rock Rally. Wat het wel al kon winnen: de harten van de betere muziekpromotor van dit land én een heleboel fans. Zo bewijzen de uitverkochte show in de Brusselse AB binnenkort. “Nooit gedacht dat mensen echt geld zouden willen neertellen om ons te kunnen bezig zien op een podium.”

Jeugdvrienden Sam De Nef (zang, gitaar), Denis De Meester (drum), Rint Mennes (basgitaar), Robin Declerck (gitaar) en Cezar Vetters (viool, elektronica) - allen 21 jaar - kregen onlangs versterking van de 28-jarige Pieter-Jan Decraene (gitaar, synths) van Rhinos Are People Too (winnaar De Nieuwe Lichting 2013). Het zestal bereidt zich momenteel geconcentreerd voor op de inmiddels uitverkochte show in de Brusselse Ancienne Belgique. We spreken frontman Sam in de bands hoofdkwartier in het Edegemse jeugdhuis ’t Varken.

Met AB verkopen jullie meteen één van de meest begeerde zalen uit van dit land. Hoe voelt dat?

“Ik kreeg dat nieuws te horen de dag voor mijn laatste examen muziektheorie aan PXL Hogeschool Hasselt”, herbeleeft de zanger en gitarist. “Dat was een mooi moment. Onze manager had al voorspeld dat die show zou uitverkopen, maar ik weigerde dat te geloven. Ik had echt niet gedacht dat er zoveel mensen in staat waren om een hoop geld te betalen om onze show te mogen zien. We waren enorm blij. De concentratie om mijn laatste examen op een goeie manier af te leggen, was verdwenen, maar ik heb het er uiteindelijk toch nog goed van af gebracht. Met chance”, lacht Sam.

