Jong CD&V stelt verkeersveiligheid Edegem aan de kaak bij begin schooljaar Sander Bral

02 september 2020

13u51 2 Edegem Traditiegetrouw houdt de jongerenafdeling van oppositiepartij CD&V bij de start van het schooljaar de affichecampagne ‘Veilig terug naar school’. “De belangrijkste verkeersassen worden niet snel genoeg aangepast, het Edegemse N-VA-bestuur vindt veiligere fiets- en voetpaden totaal geen prioriteit.”

Met de affiche-actie brengt Jong CD&V naar eigen zeggen broodnodige aanpassingen aan de Edegemse hoofdwegen nogmaals onder de aandacht. “Eén van onze prioriteiten zijn nieuwe, veilige, afgescheiden en geasfalteerde fietspaden en betere voetpaden”, zegt Jong CD&V-voorzitter Thomas Van Gorp. “Bijvoorbeeld in de Oude Godstraat, waarvan de heraanleg eerst al in 2016 was gepland maar onbegrijpelijk is uitgesteld tot na 2024.”

“Ook de Hovestraat wordt pas ten vroegste in 2022 aangepakt. De verbeteringen aan de Boniverlei en de Drie Eikenstraat zullen waarschijnlijk ook tot de volgende legislatuur moeten wachten. Veilige fietspaden en betere voetpaden zijn totaal geen prioriteit voor het huidige N-VA-bestuur. Totaal onbegrijpelijk, nu er meer en meer kinderen en volwassenen fietsen naar school en werk.”

Prins Boudewijnlaan

Verder vraagt Jong CD&V ook de invoering van een fietsstraat in de Strijderstraat en de Doelveldstraat, zone 30 in de woonstraten met meer afdwingbaarheid en meer overdekte fietsenstallingen aan publieke plaatsen. “Wat het dossier Prins Boudewijnlaan betreft, vragen we aan N-VA duidelijkheid. We weten nog steeds niet of het lokaal bestuur mee stapt met het concept van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ter verbetering van de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid.”

Japanse kerselaars

“In de vorige legislatuur is er inderdaad beslist om de fietspaden in de Oude Godstraat te vernieuwen maar dat zou weggegooid geld zijn aangezien ook de rioleringen er aangepakt moeten worden”, pareert mobiliteitsschepen Birre Timmermans (N-VA). “Daarom is het uitgesteld, ook omdat eerst de Hovestraat wordt aangepakt en eventueel de Drie Eikenstraat, daar wordt binnenkort over beslist. De heraanleg van de Boniverlei ligt op tafel maar daarvoor moeten de Japanse kerselaars wijken en dat blijft gevoelig en dus een discussiepunt. Het kruispunt van de Boniverlei met de Hovestraat wordt wel sowieso aangepakt voor een betere oversteekbaarheid.”

Fietsstraten worden volgens Timmermans in een groter geheel bekeken. “In principe is een deel van de Doelveldstraat al een fietsstraat aangezien fietsers er enkel ingehaald mogen worden door wagens als er genoeg ruimte is. We trachten meer zones dertig in te voeren als we infrastructurele aanpassingen doen, daar blijven we zeker op inzetten.”

Mobipunten

“Wat betreft fietsboxen, we hebben er al verschillende en blijven die ook bijplaatsen. Inplanting van overdekte fietsstallingen worden bekeken als de mobipunten over overstapplaatsen uit het vervoerplan 2030 bepaald zijn. Over de Prins Boudewijnlaan en de plannen van AWV, komt in september meer duidelijkheid”, besluit de schepen.