Jan Decleir vertelt sprookjes op muziek van Beethoven: opvolger ‘Zuidrand Klassiek!’ stelt nieuw programma voor Sander Bral

18 mei 2020

12u46 0 ZUIDRAND Zelfde formule, zelfde kwaliteit, zelfde prijs. Met dat motto wordt ‘Neerdorpen Klassiek!’ omgedoopt tot ‘Zuidrand Klassiek!’. Het samenwerkingsverband voor de organisatie van klassieke kamermuziekconcerten tussen de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel, pakt naast de nieuwe naam uit met het concertprogramma voor 2020-2021.

Naast de deelnemende gemeenten is Zuidrand Klassiek! een initiatief van Streekvereniging Zuidrand - vandaar de logische naamsverandering - in samenwerking met Orfeoproducties en met steun van de Vlaamse Overheid. Muziekliefhebbers die een abonnement hadden gekocht voor het concertseizoen 2019-2020 konden maar genieten van vijf in plaats van zeven optredens, wegens de maatregelen rond corona. Zij kunnen een nieuw abonnement kopen voor het komende seizoen met twintig percent korting.

Want dat er al vanaf september een nieuw seizoen komt, verzekert Zuidrand Klassiek! Op 24 september wordt de concertreeks geopend in de Sint-Antoniuskerk in Edegem, met vier jonge laureaten tussen dertien en achttien jaar van de Steinway Pianowedstrijd.

Jan Decleir

In oktober reist Zuidrand Klassiek! naar de Sint-Leonarduskerk in Aartselaar voor belle-epoqueliederen met Elise Caluwaerts en Leen Van der Roost. De maanden daarna komen ook Borsbeek, Kontich, Mortsel en Lint aan bod, waar het Ensor Strijkkwartet en acteur Jan Decleir meesterwerken van Beethoven combineren met sprookjes van de gebroeders Grimm.

Het seizoen wordt afgesloten in zaal De Capo in Hove waar gitariste Raphaella Smits solo muziek zal brengen van de Hongaarse componist uit de negentiende eeuw, Johann Kaspar Mertz.

Ontdek het volledige programma 2020-2021 op deze website.