Inspraak voor opmaak strategisch meerjarenplan Sander Bral

04 september 2019

15u18 0 Edegem Het bestuur van Edegem plant een participatiemoment ter voorbereiding van het nieuw meerjarenplan voor 2020-2025 dat eind december klaar moet zijn. In het zogenoemde E!Lab nodigt het bestuur de Edegemnaar uit op 19 september met inspiratie en ideeën.

“2019 is het jaar van de nieuwe plannen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Daarmee gaan onvermijdelijk grote vraagstukken gepaard die we niet graag alleen aanpakken. Liever laten we ons inspireren door de ideeën van alle Edegemnaren.”

In het E!Lab in Hangar 27 aan Fort 5 gaat het bestuur op donderdag 19 september in gesprek over de toekomst van Edegem. “De resultaten van dat inspraakmoment helpen ons bij de opmaak van een nieuwe strategisch meerjarenplan tot en met 2025, dat eind december van dit jaar klaar zal zijn.”