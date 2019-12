IN BEELD. Opnieuw staking en betoging tegen besparingen op personeel Sander Bral

16 december 2019

21u58 0 Edegem Het gemeentepersoneel en de vakbonden hebben maandagavond opnieuw geprotesteerd tegen de besparingsplannen van het bestuur. In november kondigde de gemeente aan verschillende diensten uit te besteden en te besparen op eigen personeel. Het plan werd maandagavond goedgekeurd op de gemeenteraad. Het protest speelde zich voordien af met een optocht van de basiliek richting het gemeentehuis.

Sinds midden november bekend raakte dat er de komende jaren gesnoeid zal worden in het gemeentepersoneel, hielden vakbonden en werknemers al verschillende acties. Toen de personeelsleden het nieuws vernamen, werden er al spontane protestacties gehouden aan en in het gemeentehuis. De maandag nadien legde het personeel het werk neer en werd er opnieuw betoogd tegen de plannen. Ook de oppositiepartijen en de Edegemse jeugdverenigingen, die vrezen dat hun activiteiten duurder zullen worden door de privatisering van Hangar 27 en de gemeentelijke uitleendienst, protesteerden mee.

Meerjarenplan

Maandagavond werden de besparingsplannen, die deel uitmaken van het strategisch meerjarenplan van de gemeente, goedgekeurd door de N-VA-meerderheid op de gemeenteraad. Voordien werd er opnieuw geprotesteerd door de vakbonden en het personeel. In een tocht trok het protest van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk via de Hovestraat richting het Gemeenteplein. Daar hielden de actievoerders een manifestatie in afwachting van de gemeenteraad van december.

“Het personeelsplan wordt door de meerderheid van het personeel niet gedragen”, benadrukt vakbondsafgevaardigde Paul Vandenbussche (ACV). “Daarom hebben het werk opnieuw neergelegd en betoogd.”

Witte rozen

De oppositiepartijen Groen, CD&V, Open VLD, sp.a en PVDA deelden honderdvijftig witte rozen uit aan het protesterende personeel op het Gemeenteplein. “De witte roos staat symbool voor vertrouwen en voor liefde”, klinkt het bij de oppositie. “We toonden onze liefde voor het geëngageerd personeel van de gemeente. Zij vormen de ruggengraat van ons warm Edegem.”

Het gemeentebestuur deed wel al enkele toegevingen in de gesprekken met de vakbonden van de afgelopen weken. De polyvalente werkgroep zal uit 23 personen bestaan en niet tien en de poetsvrouwen die ontslagen worden, krijgen een begeleidingstraject. Ook zouden er vacatures vrijgemaakt worden in omliggende gemeenten.

Bekijk hieronder de foto’s van de betoging.