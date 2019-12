Immaculata wil oudste vleugel uit 1995 vernieuwen Sander Bral

26 december 2019

17u23 0 Edegem De oudste vleugel van woonzorgcentrum Immaculata is aan vervanging toe. Woonzorgnetwerk Edegem is een studie opgestart om te kijken wat er met het achtergelegen deel van het rusthuis kan gebeuren.

Er is een ruimteonderzoek gestart door Woonzorgnetwerk Edegem over de oudste vleugel van het Edegemse rustoord Immaculata. Het onderzoek moet uitmaken of de vleugel volledig afgebroken en heropgebouwd moet worden, of gerenoveerd. Wel is het duidelijk dat het deel van het gebouw, dat er al staat sinds 1995, aan vernieuwing toe is. De bewoners hoeven zich geen zorgen te maken tijdens verbouwingen, het bestuur benadrukt dat iedereen in het woonzorgcentrum zal kunnen blijven wonen tijdens de werken.

Een timing van mogelijke werken is er voorlopig nog niet. Wel wil Immaculata het bouwproject koppelen aan maatregelen om de waterproblematiek in de buurt aan te pakken en te investeren in duurzaamheid.

