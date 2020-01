Huisvuilploeg organiseert op eigen initiatief extra ophaalronde na staking vorige week Sander Bral

08 januari 2020

17u01 0 Edegem De huisvuilploeg organiseert deze week vrijdag een extra ophaalronde van het restafval. Het initiatief kwam er na klachten van Edegemnaren omdat het huisvuil vorige week niet werd opgehaald door de stakingsactie van de gemeentediensten naar aanleiding van de besparingsplannen op personeel.

In november kondigde de gemeente aan verschillende diensten uit te besteden aan private partners en te besparen op eigen personeel. Daardoor kwamen negentig jobs op de helling. Bij de vakbonden en het personeel wordt er gevreesd voor dertig tot veertig naakte ontslagen het komende jaar. Toen de besparingsplannen gecommuniceerd werden, volgden er al eerste spontane stakingsacties en betogingen. Ook bij de gemeenteraden van november en december, waar het meerjarenplan met de besparingen werd goedgekeurd, werd er actie gevoerd.

Berg huisvuil na feestdagen

Vorige week vrijdag volgde er opnieuw de hele dag een staking bij het gemeentepersoneel. Daardoor werd de berg restafval na de feestdagen niet opgehaald door de huisvuilploeg. De Edegemnaar had in het algemeen men begrip voor de actie van de ophaalploeg maar de bezorgdheden in verband met het niet-opgehaalde vuilnis bleven toestromen aangezien restafval slechts elke veertien dagen wordt opgehaald in Edegem.

Eigen initiatief

Daarop sprong de huisvuilploeg in de bres. “Ze lieten ons weten dat ze vrijdag in zone 3A, de dorpskern, een extra keer langskomen om het restafval op te halen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Ze doen dit op eigen initiatief. Al wie in het centrum woont, kan z’n afvalcontainer buiten plaatsen.”

Enkel restafval wordt opgehaald vrijdag. PMD was deze maandag al aan de beurt, woensdag werden de kerstbomen opgehaald en GFT wordt donderdagochtend opgehaald.

Sociaal plan

De vakbonden komen volgende week met een sociaal plan om zoveel mogelijk jobs te redden. Wellicht volgen er ook nog verrassingsacties de komende weken.