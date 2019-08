Hoogmis viert vijftig jaar Woodstock Sander Bral

13 augustus 2019

13u35 0 Edegem Podiumcafé en microbrouwerij Hoogmis in de oude pastorij van Edegem viert de vijftigste verjaardag van het Amerikaanse festival Woodstock op Moederdag. Met workshops en livemuziek wil Hoogmis de flowerpower van vijftig jaar geleden doen herleven.

“Ter ere van vijftig jaar Woodstock organiseren wij een klein feestje!”, klinkt het bij Hoogmis. “Kom donderdag 15 augustus vanaf 15.00 uur samen met ons genieten van muziek, workshops en vrolijke vibes!” Voor de muziek zorgen Bluebird, Nicolas Mortelmans en DJ Peaceful Kenny.

In mei opende Hoogmis de deuren. Toen kwam aan het licht dat kompanen Bart Struyf, Kevin Thys, Tom Van de Veken en Tom Wuyts er een nieuwe partner bijkregen. Komiek Philippe Geubels kocht hem namelijk in in het café met microbrouwerij.