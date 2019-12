Hondenweides krijgen opfrisbeurt: “Meer dan ooit ontmoetingsplaatsen” Sander Bral

17 december 2019

17u36 4 Edegem De vier hondenweides in Edegem zullen de komende jaren verfraaid worden met waterpartijen, bosjes en speeltoestellen voor de viervoeters. Ook komt er meer verlichting. “We willen dat mensen op een verantwoorde manier met hun dieren omgaan en tegelijk de sociale, verbindende rol die dieren hebben, ondersteunen en versterken.”

“Onze hondenweides zijn momenteel nogal saai ingericht”, benadrukt Birre Timmermans (N-VA), schepen voor Dierenwelzijn en zelf ook hondenbaasje. “Als je al van een inrichting kan spreken, eigenlijk zijn het niet meer of niet minder plaatsen waar honden even van de leiband kunnen en door het gras hollen. Maar net zoals kinderen variatie zoeken in speeltuigen, hebben ook honden en hun baasjes verschillende noden.”

Het bestuur denkt onder andere aan wadi’s of waterplekken waar honden zich in kunnen uitleven maar ook aan verschillende toestellen waarmee honden kunnen spelen of getraind worden. Ook komen er meer bosachtige zones waarin de viervoeters kunnen rondsnuffelen. In de weide aan de Willem Herreynsstraat komt er betere verlichting.

Sociale verbinding

“Voor de baasjes zorgen we voor aangename zitplaatsen om praatjes te slaan met andere hondenvrienden”, gaat de schepen verder. “Honden hebben een verbindende rol in de maatschappij, wie een hond heeft, heeft een reden om buiten te komen. Ervaring leert dat iemand met een hond vaker aangesproken wordt op straat. Onze hondenweides moeten nog meer dan voordien ontmoetingsplekken worden.”

Dierenwelzijn maakt deel uit van het strategische meerjarenplan dat maandag werd goedgekeurd op de gemeenteraad. “We focussen niet enkel op honden”, besluit Timmermans. “We zullen bijvoorbeeld ook extra streng optreden tegen dierenleed en -mishandeling.”