Home-invasion in Edegem: koppel van 74 jaar gekneveld en opgesloten Sander Bral

21 mei 2019

19u11 12 Edegem Een koppel van 74 jaar is in hun eigen woning overmeesterd, gekneveld en opgesloten door onbekenden. De homejackers doorzochten de villa in de Simon Stevinlaan in Edegem en zouden een dure wagen gestolen hebben. Parket en politie sporen de daders op.

Maandagavond laat rond middernacht drongen onbekenden een woning binnen in de Edegemse Simon Stevinlaan. “Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar aanleiding van diefstal met geweld”, bevestigt het parket van Antwerpen. “Een koppel van 74 jaar werd in hun huis overmeesterd, gekneveld en opgesloten. Het onderzoek wordt voortgrzet door de federale gerechtelijke politie onder leiding van de onderzoeksrechter. Verdere informatie ontbreekt voorlopig.”

Naar ziekenhuis

Volgens buren zou het koppel aangetroffen zijn door hun zoon en gingen de homejackers ervandoor met een Mercedes-Benz. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, haar man week dinsdag niet van haar ziekenbed. Ze zouden er niet erg aan toe zijn.

Het is niet de eerste keer dat er wordt ingebroken in de villa’s van de Simon Stevinlaan. Vijf jaar geleden werd er achteraan een woning al een raam ingeslagen bij een inbraak. Ook bij de overburen kwam er eerder al ongewenst bezoek over de vloer. De lokale politie raadde toen al aan de doorgangen naar de verschillende achtertuinen af te sluiten. Verschillende bewoners deden dat intussen. De daders worden opgespoord.