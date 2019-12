Herrijst Belgica Edegem na faillissement in 2016? “We gaan de club nieuw leven inblazen” Sander Bral

07 december 2019

19u40 3 Edegem Is er terug toekomst voor de legendarische Edegemse voetbalclub Belgica? In 1908 begon het avontuur van Belgica al, in de jaren dertig speelde ze in eerste klasse en na jaren provinciaal voetbal en een fusie stortte de club in 2016 de dieperik in door wanbeleid. De jeugdploeg van toen wil nu, vier jaar later, nieuw leven blazen in de club: “Een avontuur in een nieuw jasje met respect voor de eigenheid van de club.”

Een geschiedenislesje. In 1908 werd Sporting FC Belgica opgericht als een bescheiden voetbalclub. Tijdens de eerste wereldoorlog vielen de activiteiten stil en in 1924 kwam de ploeg terug als Belgica FC Edegem. Zes jaar later bereikten de roodgroenen van de Antwerpse zuidrand voor het eerst de tweede klasse en drie jaar later promoveerden ze zelfs naar de hoogste reeks van ons land. Na twee jaar was dat avontuur alweer voorbij en vanaf de jaren veertig degradeerde de ploeg terug naar de provinciale niveaus.

Stamnummer 375

In 1966 fusioneerde Belgica met KVV Edegem Sport en ging de ploeg verder met het stamnummer 375 van Belgica, niet langer in het roodgroen van Belgica of het zwartgeel van Sport, maar in de officiële kleuren van het Edegemse wapenschild: zilver en zwart. De naam veranderde in KVV Belgica Edegem Sport. De zebra’s schipperden jarenlang tussen de drie hoogste provinciale niveaus tot het faillissement in 2016.

“Bedrogen”

“We voelden ons bedrogen”, herbeleeft Thibaut De Ridder (19), die tijdens het faillissement als vijftienjarige nog bij de beloftevolle jeugd van Belgica shotte. “We hadden als jonge voetballers mooie vooruitzichten, nog een kleine twee à drie jaar en we mochten bij de eerste ploeg beginnen. Door het wanbeleid achter de schermen werden onze dromen deels aan diggelen geslagen.”

Wanbeleid

In 2016 kwam het gemeentebestuur erachter dat Belgica in slechte papieren zat. Het kunstgrasveld in thuisbasis Vic Coveliersstadion, betaald door de gemeente, werd niet meer onderhouden en brouwersfacturen werden niet meer betaald, boekhouden werd er al meer dan een jaar niet meer gedaan. Door wanbeleid zat de club in de schulden, voor meer dan honderdduizend euro. Belgica Edegem werd opgedoekt.

Sporting Belgica Edegem

“Maar onze vriendschap niet”, gaat Thibaut verder. “Ondanks we naar verschillende voetbalploegen zijn uitgeweken, is de band van Belgica blijven bestaan. We zijn elkaar naast het veld blijven zien en vrienden gebleven. Met die vrienden willen we onze club terug leven inblazen. We zijn al met vijftien spelers ondertussen en hebben al wat sponsors gevonden bij de lokale middenstand. Van het oude stamnummer willen we af, want mogelijk hangen daar nog schulden aan vast. Om dezelfde reden is er een kleine wijziging in de clubnaam. Voortaan gaan we door het leven als Sporting Belgica Edegem in plaats van Belgica Edegem Sport. Aan de clubkleuren, zwart en wit, blijven we wel trouw.”

Romeinse Put

De ambitie van Sporting Belgica is om in vierde provinciale te starten. Daarvoor heeft het naast een eerste ploeg ook minstens één jeugdploeg nodig en een thuisveld. “Op ons oude veld Vic Coveliers kunnen we niet meer terecht omdat twee andere voetbalploegen zich daar inmiddels gevestigd hebben. We hopen binnenkort te kunnen spelen aan de Romeinse Put en op de plaats van de basketbalkantine, die gesloopt wordt, containers te plaatsen als voorlopig onderkomen.”

“Voor die containers, tenues en andere materialen zijn we dus nog op zoek naar geld”, doet Thibaut een oproep. “We hopen daarvoor te kunnen rekenen op het groot draagvlak van oude Belgica-sympathisanten en fans.”

“Bewonderenswaardig”

Het gemeentebestuur reageert enthousiast op de plannen van Thibaut en zijn oude ploegmakkers. “Het is jammer dat die knapen vier jaar geleden hun talenten niet verder hebben kunnen ontwikkelen door het wanbeheer van de toenmalige club”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor sport. “Het enthousiasme, de gedrevenheid en de ondernemerszin waarmee ze nu terugslaan, is bewonderenswaardig. We steunen het initiatief volledig, maar het zal niet gemakkelijk worden voor hen om de geschikte locatie te vinden.”

Mensen die Sporting Belgica Edegem willen steunen kunnen contact opnemen via sportingbelgicaedegem@outlook.com.