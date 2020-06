Guy Van Sande vrijgesproken voor slagen en verwondingen: “Voor de eerste keer opgelucht bij het verlaten van de rechtbank” Patrick Lefelon

29 juni 2020

10u40 11 Edegem Ex-acteur Guy Van Sande (57) is maandagmorgen vrijgesproken voor slagen en verwondingen aan de vriendin van Louis Convents, een zakenman en ex-politicus uit Edegem. Convents kreeg zeven jaar cel voor mensenhandel en werd onmiddellijk aangehouden.

Van Sande was schepen voor N-VA in Edegem toen hij met Convents en hun partners in februari 2015 naar Zuid-Frankrijk op vakantie ging. Tijdens die vakantie kreeg Louis Convents slaande ruzie met zijn partner. De vrouw barricadeerde de deur, goot een blik cola leeg over Convents en greep dan een mes in de keuken. Guy Van Sande pakte de vrouw vast om haar te kalmeren. Hij paste een armklem toe zoals hij dat geleerd had van de politie tijdens de opnames van de tv-serie ‘Zone Stad’. Van Sande demonstreerde in de rechtbank hoe hij toen te werk ging. De vrouw van Convents beweerde dat ze klappen had gekregen van haar ex-man en dat Van Sande haar vasthield zodat ze zich niet kon verweren.

Opluchting

Volgens de rechtbank heeft Van Sande correct ingegrepen zodat er niemand zou gewond raken. De toegepaste armklem was in verhouding tot de dreiging met het mes die uitging van de vrouw van Convents. Van Sande werd over de hele lijn vrijgesproken. Zijn gewezen vriend en zakenman werd wel veroordeeld tot zeven jaar cel voor mensenhandel en uitbuiting van kwetsbare vrouwen. De man, die nu in Zuid-Frankrijk woont, werd onmiddellijk in de boeien geslagen. Van Sande keek toe hoe zijn vroegere vriend naast hem op de beklaagdenbank door twee agenten werd meegenomen. “Eindelijk verlost van gerechtelijke problemen”, reageerde Van Sande. “Wat een opluchting. En dat zeg ik voor de eerste keer bij het buitenkomen van een rechtbank. Ik kom hier niet meer binnen. Nu is het eindelijk tijd om mijn leven verder te zetten. Te beginnen met een rustige vakantie thuis."

Zijn advocaat Sven De Baere vond de vrijspraak van Guy Van Sande meer dan terecht. “Meneer Van Sande wilde alleen maar erger voorkomen toen hij ingreep bij die ruzie. De rechter heeft hem nu gelijk gegeven.”