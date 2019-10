Groen wil van centrum één grote fietszone maken Sander Bral

30 oktober 2019

17u18 0 Edegem Oppositiepartij Groen wil van heel de dorpskern van Edegem een fietszone maken. “Zo werken we aan een verkeersveiliger centrum voor de vele fietsers zonder dat de automobilist daar nadeel van ondervindt”, zegt gemeenteraadslid Ellen Van Assche (Groen).

Dit weekend werd in Mechelen de grootste fietszone van Vlaanderen ingefietst. “Wij fietsten alvast die van Edegem symbolisch in”, gaat Van Assche verder. “Het bestuur van Edegem ging enkele maanden geleden nog op inspiratietweedaagse in Mechelen in functie van de meerjarenplanning. Wel, wij vonden het invoeren van een fietszone alvast een zeer goed idee. Het gaat om een win-winsituatie. Meer fietsstraten verhoogt het comfort van de fietsers zonder grote kost.” Een fietszone is duidelijk herkenbaar door de signalisatie op en naast de rijbaan, gemotoriseerd verkeer mag er niet sneller dan dertig kilometer per uur rijden en mag geen fietsers inhalen.

Het gaat vooral om de Doelveldstraat en de Strijdersstraat. Vooral die laatste kwam in het verleden al veel ter sprake door de verschillende ongevallen met fietsers. Ook rijden vele fietsers er op het voetpad, wat dan weer tot onveilige situatie leidt voor voetgangers.

Het gemeentebestuur boog zich al over een gelijkaardig plan voor de actie van Groen afgelopen weekend. Er wordt samengezeten met de mobiliteitscel, de Fietsersbond en de lokale politiezone HEKLA om te zien wat er haalbaar is.