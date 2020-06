Groen verstuurt 10.000 bedankingskaarten voor afgedankt gemeentepersoneel Sander Bral

05 juni 2020

10u24 0 Edegem Oppositiepartij Groen lanceerde een grote briefkaartactie om het Edegems gemeentepersoneel te bedanken voor hun jarenlange inzet. Elk Edegems gezin kreeg een bedankingskaart in de bus om te versturen naar een gemeentewerker. “Want zij zorgen voor een warm, proper, veilig, klantgericht, creatief, muzikaal en speels Edegem.”

“Met spijt in het hart nemen we in juni afscheid van een groot deel van ons fantastisch gemeentepersoneel”, zegt fractievoorzitter Sien Pillot (Groen). “Het gevolg van de extreme bezuinigingen door het N-VA-bestuur. Een politieke keuze waar wij met Groen niet achter kunnen staan. Het had ook anders gekund. Met een massale briefkaartactie willen we alle personeelsleden bedanken voor hun jarenlange inzet.”

Ook digitaal

Groen verdeelde tienduizend briefkaarten in de Edegemse brievenbussen. “We vragen om die op te sturen naar het gemeentepersoneel”, zegt Pillot. “Je kan de kaart ook downloaden op groenedegem.net/merci en per mail versturen naar lokaalbestuur@edegem.be.”

“Op het einde van de maand staat bijna de helft van het gemeentepersoneel op straat en zijn essentiële diensten die een gemeente een gemeenschap maken, afgestoten, verpatst of gewoon geschrapt”, hekelt Pillot. “Zonder een woord van dank. Ook daarom is onze actie nodig.”