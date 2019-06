Groen reist rond met pop-upbank: “Meer zitplaatsen in onze gemeente nodig” Sander Bral

20 juni 2019

16u34 0 Edegem Oppositiepartij Groen wil meer zitbanken in Edegem. De hele week lang reist de partij rond met een pop-upzitbank op plekken waar de Edegemnaar graag tot rust wil komen, volgens een bevraging door Groen. Ook start de partij met een groepsaankoop voor gevelbanken.

“Eén van de speerpunten van Groen voor de komende zes jaar is actief inzetten op straten en wijken waar jong en oud zich thuis en gelukkig kunnen voelen”, klinkt het bij oppositiepartij Groen. “Daarom vragen we het gemeentebestuur om meer zitbanken te plaatsen. Zitbanken zijn essentiële rustpunten voor onder meer oudere en minder mobiele Edegemnaren. Om ons voorstel kracht bij te zetten lanceren we twee acties: pop-upzitbanken op verschillende locaties in Edegem op plekken waar geen zitbanken staan en groepsaankoop voor gevelbanken.”

“Deze week zetten we op een aantal plaatsen tijdelijke zitbanken. Het zijn allemaal plekken die door de Edegemnaar werden aangeduid in onze bevraging”, benadrukt gemeenteraadslid Sien Pillot. “Op al die locaties staan momenteel geen banken maar zouden daar wel op hun plaats staan.”

Babbelbank

“Onze tweede actie sluit daarop aan”, neemt Pillot terug over. “Wie een voortuin heeft kan zelf een bank plaatsen. Maar ook zonder tuin kan je je wijk gezelliger maken. Daarom voorzien we een groepsaankoop gevelbanken. Via onze website kan een gevelbank besteld worden. De zogenoemde ‘babbelbank’ is handgemaakt door steunpunt Tewerkstelling en is dé plek voor een gezellige ontmoeting met je buren. Een bank kost 180 euro, wij zorgen er dan voor dat die op de juiste plaats geraakt.”

Groen passeert deze week met de pop-upbank in Molenveld, Klein Molenveld, Buizegem, in het gemeentecentrum, aan Hof ter Linden en in Elsdonk.