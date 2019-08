Groen: “N-VA bespaart op werking bioklas en toekomst Edegemse kinderen” Sander Bral

24 augustus 2019

10u02 0 Edegem Eén van de twee halftijdse leerkrachten natuur-educatie in de Edegemse bioklas heeft ontslag genomen. Het komende schooljaar zullen vrijwilligers dat gemis gedeeltelijk maar niet volledig kunnen opvangen. “De klasbezoeken en andere educatieve activiteiten in de bioklas komen in het gedrang”, hekelt oppositiepartij Groen.

In de bioklas in Fort 5 krijgen Edegemse schoolkinderen al dertig jaar op een speelse en interactieve manier les over fauna en flora in een groene omgeving. De vorige legislatuur besliste om de aftandse bioklas te vervangen door een volledig nieuw gebouw in het fort. Een dik jaar geleden werd die nieuwe bioklas feestelijk geopend en werden twee halftijdse leerkrachten aangesteld, samen met een kleine tien vrijwilligers, om alle Edegemse schoolkinderen twee keer per jaar les te geven over de natuur. Eén van die twee leerkrachten nam onlangs vrijwillig ontslag en die zal niet meteen vervangen worden. Oppositiepartij Groen trekt aan de alarmbel.

“Wat de impact juist zal zijn, is niet volledig duidelijk. Maar het mag niet verbazen dat er maar de helft van de klasbezoeken zullen doorgaan en dat tal van nevenactiviteiten in het gedrang komen”, hekelt gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel (Groen), die tijdens de vorige legislatuur als schepen voor Fort 5 aan het roer stond van het dossier bioklas. “De bioklas is uniek in zijn soort, een natuur-educatief centrum is een ongelooflijke meerwaarde voor onze gemeente. Het doel is om de kinderen hun natuurlijke omgeving te leren kennen en respect voor de natuur te leren opbrengen.”

Nieuw slachtoffer

“Daarom hebben we ook een nieuwe bioklas gebouwd”, gaat Van der Spiegel verder. “Maar een gebouw vernieuwen is niet genoeg. Er was ook een upgrade van de werking van de bioklas nodig. We hebben vorig jaar een eerste aanzet gegeven met het aanbieden van succesvolle natuurkampen en workshops. Ook werd een vrijwilligerswerking opgezet om de vele aanvragen van scholen te kunnen opvangen. Maar het nieuwe bestuur wil blijkbaar niet verder in dat verhaal. Het kerntakendebat woedt hevig en de bioklas is alweer een nieuw slachtoffer.”

Nieuw werkingsplan

“Wij willen de werking van de bioklas helemaal niet afbouwen, zoals duidelijk te lezen in onze beleidsnota”, reageert Koen Michiels (N-VA), schepen voor onderwijs. “Het gaat om een vrijwillig ontslag. Als het aan ons had gelegen zouden de twee collega’s het komende schooljaar gewoon verder kunnen werken. Maar een nieuwe vacature komt er voorlopig niet. Eerst willen we de werking met de huidige leerkracht en alle vrijwilligers op punt zetten. Het komende schooljaar zullen we een plan ontwikkelen richting een volwaardige werking. Die zal vooral gericht zijn op het aantrekken van scholen buiten Edegem, want die komen hier voorlopig amper over de vloer.”

“Het was de bedoeling dat elk kind in Edegem twee keer per jaar les zou krijgen in de bioklas. Het komende schooljaar is dat mogelijk nog maar één keer”, geeft de schepen toe. “We werken er aan om dat terug op te trekken richting het volgende schooljaar.”, benadrukt Michiels.

De schepen, de huidige leerkracht van de bioklas, de vrijwilligers en het diensthoofd milieu van de gemeente zitten in september samen om tot een nieuw werkingsplan te komen. De scholen die al een workshop geboekt hebben, kunnen nog terecht in de bioklas.