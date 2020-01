Groen gelooft niet dat gemeente uitbreiding kinderopvang kan betalen met huidig budget Sander Bral

28 januari 2020

17u49 0 Edegem Tegen september wil het gemeentebestuur Tegen september wil het gemeentebestuur maximum zeventig extra plaatsen vrijmaken om de druk op de buitenschoolse opvang te verminderen. Daarvoor zal in het centrum een derde opvang opgericht worden die door een externe partner moet worden uitgebaat. Ook de huidige twee opvangen zullen vanaf 2021 uitbesteed worden. Volgens oppositiepartij Groen is er geen budget voor die zeventig extra plaatsen: “Welke private partner wil er nu een verlieslatende opvang uitbaten?”

De besparingsplannen die het gemeentebestuur in november aankondigde, stonden maandagavond weer hoog op de agenda van de Edegemse gemeenteraad. Naast de discussie over de privatisering van de groendienst hielden bestuurspartij N-VA en oppositiepartij Groen ook een partijtje trouwtrekken over de buitenschoolse opvang. Het bestuur liet eerder al weten dat het tegen september maximum zeventig plaatsen extra wil vrijmaken op een nieuwe locatie in het centrum om de huidige overcapaciteit in IBO Fort 5 en vooral IBO Zwaluwnest op te vangen.

Verlieslatend

Volgens oppositiepartij Groen kost dat meer dan wat het bestuur voorzien heeft in de begroting. “We weten al langer dat bovenlokale subsidies voor buitenschoolse opvang zijn weggevallen, waardoor de gemeente die extra plaatsen zelf zal moeten betalen”, hekelt raadslid Jeroen Van Laer. “Er is enerzijds de kost van de exploitatie, die de uitbater zal moeten betalen, en anderzijds de kost van de infrastructuur, die het gemeentebestuur niet langer wil betalen. Het eventuele verlies zal volgens het bestuur gecompenseerd moeten worden door de externe partner. Maar welk privaat bedrijf wil nu een verlieslatende opvang uitbaten?”

Buffer

Groen vreest dat er geen private partner gevonden zal worden die de derde opvang wil uitbaten en dat het bestuur op korte termijn bijkomend budget zal gaan zoeken in de begroting. “Wij hebben een financiële buffer van 120.000 euro per jaar gecreëerd om eventuele tegenslagen op te vangen”, verzekert Koen Michiels (N-VA), schepen voor onderwijs en buitenschoolse kinderopvang. “Ik snap niet waar deze bezorgdheid plotseling vandaan komt. Onze begroting klopt.”

Externe partner

Naast het financiële is ook het sociale aspect van de kinderopvang een heikel punt. “Wij hopen dat zoveel mogelijk personeel, waar we enorm tevreden over zijn, mee naar de derde opvang zal overvloeien”, gaat de schepen verder. “Dat zal ook een belangrijk punt worden in onze zoektocht naar een private partner. We zijn momenteel enkele verkennende gesprekken aan het voeren en zetten de uitbating binnenkort op de markt. Kijk gerust over de gemeentegrenzen, in vele Vlaamse gemeenten wordt er samengewerkt met derden en zijn de financiën beter op orde dan in Edegem.”

De derde kinderopvang komt wellicht in een school in het centrum, waar de druk op de capaciteit het hoogste is. “We onderzoeken nog waar, mogelijk in onze eigen school Andreas Vesalius of in ’t Kofschip of Blik, dat voor de recente nieuwbouw nog Vlaamse subsidies kreeg op voorwaarde om het gebouw buiten de schooluren open te stellen voor andere activiteiten.”