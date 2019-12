Groen en CD&V organiseren info-avonden in verband met besparingen op gemeentelijke diensten Sander Bral

11 december 2019

16u57 0 Edegem Oppositiepartijen Groen en CD&V blijven zich hevig verzetten tegen de besparingsplannen op gemeentepersoneel in Edegem. Volgens Groen zal het privatiseren van gemeentelijke diensten niet goedkoper worden voor de gemeente en CD&V belooft met een alternatief te komen. Beide partijen houden deze week info-avonden over de kwestie.

“Edegem davert op zijn grondvesten”, klinkt het bij CD&V. “De burgemeester en zijn schepenen onthulden recent hun plan voor de toekomst van Edegem. Een hard plan dat onze mooie gemeente raakt in het hart. Niet alleen een catastrofe voor het gemeentepersoneel en de verenigingen maar ook voor de portemonnee van elke Edegemnaar. Alles wordt duurder, en kouder.”

“Gezien deze prangende kwestie wensen wij met zoveel mogelijk Edegemnaren de toekomstvisie van N-VA te becommentariëren en een alternatief plan naar voren te schuiven.” Welk plan dat is, doet CD&V donderdagavond uit de doeken om 20.00 uur in De Schrans.

Groen houdt woensdagavond al een info-vergadering over de besparingsplannen, om 20.30 uur in de polyvalente zaal van Hangar 27 aan Fort 5. “Het bestuur voorziet de komende jaren een grootschalige uitbesteding van een heel aantal diensten naar de privésector”, hekelt Groen. “N-VA geeft als voornaamste reden dat het om een belangrijke besparing gaat op korte termijn en dat het de Edegemnaar niets extra zal kosten om beroep te doen op de betrokken diensten.”

“Geen besparing”

“Zonder cijfers is het moeilijk oordelen”, gaat Groen verder. “Maar een aantal dossiers kennen wij zeer goed. Kwalitatieve dienstverlening tegen een correcte prijs staat op het spel, en dat onder valse voorwendsels. N-VA wil ons geen cijfers geven, dus geven wij de cijfers die we zelf in handen hebben tot 2018 toen we nog mee bestuurden. De conclusie blijft hetzelfde: Edegem verliest, het personeel, het gemeentebestuur én alle andere inwoners.”

Ook het personeel en de vakbonden blijven zich verzetten tegen de plannen van het bestuur. Maandagavond wordt er voor aanvang van de gemeenteraad, waarin het meerjarenplan uitvoerig aan bod zal komen, opnieuw geprotesteerd op het Gemeenteplein. Ook de jeugdverenigingen in Edegem betoogden mee tegen de privatisering van Hangar 27 en het uitbesteden van de uitleendienst voor evenementen.