Groen bedankt personeel ecopark voor vlotte en veilige werking Sander Bral

17 april 2020

17u07 0 Edegem Net zoals in de rest van Vlaanderen is ook het recyclagepark in Edegem sinds twee weken terug geopend, hetzij enkel op afspraak. Oppositiepartij Groen bedacht een leuke actie met bedankingskaarten om het personeel van het Edegemse ecopark te steunen en vooral te bedanken.

Het was de Edegemse burgemeester Koen Metsu (N-VA) die als eerste voorstelde om de verplichte sluiting van Vlaamse recyclageparken van midden maart terug op te heffen en hij haalde zijn slag ook thuis. Het verbod werd opgeheven en sinds begin vorige week mochten alle recyclageparken, als de burgemeesters en intercommunales dat wensten en de veiligheidsmaatregelen verzekerd konden worden, terug de deuren openen.

In het ecopark in Edegem, voorlopig nog steeds in beheer van het gemeentebestuur, werd een systeem op afspraak uitgedokterd. Gebruikers moeten op voorhand telefonisch of online een aanvraag indienen en wanneer ze een volgnummer ontvangen, kunnen ze daarmee naar het ecopark.

Sociale afstand

Oppositiepartij Groen ontwierp een sjabloon om dat volgnummer, dat duidelijk zichtbaar op het dashboard moet liggen, op te noteren. “Het personeel zorgt voor een perfecte organisatie zonder ellenlange wachtrijen of moeilijkheden met het bewaken van de sociale afstand”, benadrukt gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel. “Daarom willen we hen extra bedanken en een hart onder de riem steken.”

“Wie een bezoek brengt aan het ecopark kan zijn volgnummer noteren op onze speciale bedankingskaart, te downloaden op onze website”, besluit Van der Spiegel. “Of ga zelf creatief aan de slag om de ecoparkwachters te bedanken.”