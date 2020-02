Gouverneur vernietigt meerjarenplan van Edegem na klacht van oppositie: “Dit is een overwinning voor de oppositie” ADA

03 februari 2020

16u10 0 Edegem Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx gaat in op de klacht van de verenigde oppositie (Open Vld, Groen en CD&V) en heeft beslist het meerjarenplan van Edegem te vernietigen. Zij oordeelt dat de raadsleden gebrekkig werden geïnformeerd. Over de inhoud spreekt ze zich niet uit. Volgens de meerderheid komt de werking van het bestuur evenwel niet in het gedrang.

“Gouverneur Berx, die Edegem heel goed kent omdat ze destijds een prominente rol speelde bij de CVP jongeren (later CD&V), ging 6 jaar geleden ook in op een klacht van de lokale CD&V-fractie, met een schorsing van het Edegemse meerjarenplan tot gevolg. In mei 2014 kreeg het toenmalige Edegemse bestuur, met Koen Metsu als burgemeester, echter gelijk na een lange en dure juridische procedure.” Zo reageert N-VA Edegem op de beslissing van gouverneur Caty Berx om het meerjarenplan van de gemeente te vernietigen.

Maar met die conclusie is de oppositie het niet eens. Adrian De Weerdt vindt de vergelijking met zes jaar geleden bij de haren getrokken. “Bovendien is het niet de gouverneur die deze beslissing zelf heeft genomen maar wel het kabinet van Bart Somers. De gouverneur bekrachtigt dit alleen maar. Zij kijken puur naar het juridische aspect en zijn tot de conclusie gekomen dat er inderdaad fouten zijn gemaakt.” Het gaat dan vooral over het ontbreken van het correcte cijfer materiaal. “In de tabellen stonden overal nullen in plaats van de uitgaven. Op de vraag of we de correcte cijfers konden krijgen, werd niet gereageerd vanuit de meerderheid”, aldus De Weerdt.

Hetzelfde verhaal bij Groen. “het getuigt van arrogantie vanwege N-VA om niet open te staan voor een debat. Wij zijn dan ook heel blij dat de gouverneur ons gelijk geeft. N-VA draait de klok 100 jaar terug door niet in gesprek te gaan. Alleen regeren mag geen vrijgeleide zijn om een democratisch debat uit de weg te gaan. Dit is een overwinning van de oppositie tegenover het bestuur”, zegt Jeroen Van Laer. Die overwinning is vooral symbolisch want inhoudelijk zal meerjarenplan heel waarschijnlijk niet veranderen.

Als de politiek tracht te werken aan een slanke overheid, weet je dat je een storm zal moeten trotseren Burgemeester Koen Metsu

Metsu betreurt de beslissing van de gouverneur omdat de geschiedenis zich lijkt te herhalen. “Als de politiek tracht te werken aan een slanke overheid, weet je dat je een storm zal moeten trotseren”, aldus Metsu. “Een modern gemeentebestuur moet streven naar een zo efficiënt mogelijke werking met de dienstverlening voor de burger als centraal objectief. Het is geen geheim dat wij in 2019 een zware oefening hebben gemaakt die heeft geleid tot een noodzakelijke besparing. Besparen om opnieuw te investeren, zonder de belastingen te verhogen. Een gemeente besturen gaat veel verder dan enkel lintjes knippen en goed nieuws brengen. Anno 2021 komen er enorm veel uitdagingen op ons af. Die maken dat we verplicht zijn een wendbare organisatie te creëren.”

“Even vastberaden zullen we nu tegemoet komen aan de vraag naar cijfers van de gouverneur, zonder af te wijken van ons ambitieus meerjarenplan. Frappant dat veel lokale besturen op dezelfde wijze rapporteren, en daar geen haan naar kraait”, vult Albert Follens, schepen van Financiën, aan. “We begrijpen dan ook niet waarom het vernietigingsbesluit is genomen.”

Geen fundamentele impact

In de praktijk heeft deze beslissing geen fundamentele impact op de werking van het lokale bestuur Edegem, maar toch zal de meerderheid het aangevulde meerjarenplan alvast agenderen tijdens de gemeenteraad van maandag, 30 maart. Dit opdat broodnodige investeringen in onder andere de voetpadvernieuwingen, infrastructuur van verenigingen, camerabeveiliging enzovoort geen onnodige vertragingen zouden oplopen. Het college en de administratie maken zich geen zorgen en zijn er van overtuigd dat ze snel met een inhoudelijk ongewijzigd meerjarenplan aan de slag kunnen.

Om problemen rond rapportering in de toekomst te vermijden, en dus lokale besturen deze calvarietocht te besparen zal Vlaams Parlementslid Philippe Muyters -die tevens voorzitter is van de gemeenteraad in Edegem- minister Somers over deze kwestie ondervragen. Nu lijkt het alsof de politiek mits een eigen interpretatie omtrent onduidelijke criteria plannen kan vernietigen. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.