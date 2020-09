Gezelschap De Proefkonijnen vindt zichzelf opnieuw uit: theaterwandeling in halloweensfeer PhT

08 september 2020

16u07 0 Edegem Het coronavirus deed de deur dicht voor hun theater in Antwerpen, maar het gezelschap De Proefkonijnen van Randall Van Duytekom en actrice Daphne Paelinck vond zichzelf opnieuw uit. Na de succesvolle theaterwandeling ‘Droomprinses in Dromenland’ mogen we uitkijken naar ‘Het Land Zonder Lach’ in Fort V. “Het wordt een halloweenbeleving voor de hele familie.”

Meer dan 2.500 mensen hebben ‘Droomprinses in Dromenland’ bezocht. “We zochten naar een manier om zo veilig mogelijk theater te maken in openlucht. Met kleine groepjes die langs de acteurs wandelen”, legt Randall Van Duytekom uit. En wat bleek: zo konden we nog beter uitspelen wat ons typeert als theatermakers. Het ging om een persoonlijke beleving vol fantasie, levensecht voor kinderen.”

Fantasie

De Proefkonijnen bereikten meer mensen dan ooit. Van Duytekom: “Dat we een klein productiehuis zijn, was in deze crisis een sterkte. Met weinig middelen creëerden we een maximum aan fantasie.”

De tweede coronaveilige theatertocht begint eraan op 17 oktober. Halloween is onmiskenbaar aanwezig in ‘Het Land Zonder Lach’, maar het wordt volgens de makers plezant voor álle leeftijden. Net als bij het vorige stuk wandel je met je bubbel doorheen het verhaal, kom je gekke figuren tegen en beleef je een boeiend verhaal.

‘Het Land Zonder Lach’ loopt vanaf zaterdag 17 oktober in Fort V in Edegem.

