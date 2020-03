Gemeenteraad met meerjarenplan als belangrijkste punt gaat wél door: “Via digitale stemming” Sander Bral

23 maart 2020

17u21 0 Edegem In tegenstelling tot vele andere andere Vlaamse gemeenten gaat in Edegem de gemeenteraad van maart wél door. Het belangrijke en heikele punt van de strategische meerjarenplanning, In tegenstelling tot vele andere andere Vlaamse gemeenten gaat in Edegem de gemeenteraad van maart wél door. Het belangrijke en heikele punt van de strategische meerjarenplanning, dat eerder vernietigd werd door het provinciebestuur , staat namelijk op de agenda. Er wordt wel niet fysiek bij elkaar gekomen omdat de gemeenteraadsleden uitzonderlijk digitaal kunnen stemmen.

Philippe Muyters (N-VA), voorzitter van de Edegemse gemeenteraad, heeft beslist dat de gemeenteraad van maandag 30 maart te belangrijk is om op te schuiven naar april. Om de vergadering niet te lang te laten duren staan er naast de goedkeuring van de notulen (een formaliteit) slechts twee punten op de agenda: het strategische meerjarenplan en het sociaal plan voor gemeentepersoneel.

Na een klacht van de verenigde oppositie (Groen, CD&V, Open Vld, sp.a en PVDA) werd het strategisch meerjarenplan vorige maand vernietigd door gouverneur Cathy Berx (CD&V). De gouverneur sprak zich niet in over de inhoud van het plan maar besliste wel dat de gemeenteraadsleden van de oppositie gebrekkig en niet op tijd werden geïnformeerd. Het plan komt op de gemeenteraad van maart dus opnieuw ter stemming.

Digitale stemming

“We hebben voor alle duidelijkheid niets gewijzigd van de inhoud”, benadrukt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Op vraag van de gouverneur hebben we wel meer gedetailleerde cijfers toegevoegd aan het document, die eerder enkel als bijlage beschikbaar waren. Door de coronacrisis kan er uitzonderlijk op de gemeenteraden in Vlaanderen ook digitaal gestemd worden. De gemeenteraadsleden hoeven dus niet fysiek bij elkaar te komen om toch te kunnen stemmen. Op die manier kan de gemeenteraad van maart toch doorgaan. We zijn blij dat we bij alle fractieleiders op begrip kunnen rekenen.”

“Niet dringend”

“De stemming van het meerjarenplan zal deze maand inderdaad digitaal plaatsvinden, maar het politieke debat erover zal wel nog doorgaan op de eerstvolgende fysieke gemeenteraad”, benadrukt grootste oppositiepartij Groen. “De goedkeuring van het meerjarenplan is op dit moment niet dringend”, zegt fractieleider Sien Pillot. “Wij vinden het nu belangrijker om onze lokale economie, ondernemers, verenigingen en burgers getroffen door de crisis te ondersteunen.”

Een tweede punt op de agenda is het sociaal plan in Edegem. Door de besparingen op eigen personeel staan er tientallen jobs op de helling bij de gemeentediensten. De vakbond en het bestuur kwamen vorige maand tot een akkoord om de getroffen werknemers zo goed en zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen.