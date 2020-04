Gemeente zoekt uitbaters voor Hangar 27: “Gunstige huurvoorwaarden voor eigen verenigingen blijven bestaan” Sander Bral

30 april 2020

Edegem De privatisering van de gemeentelijke jeugd- en cultuurzaal Hangar 27 zit in een volgende fase. Sinds de goedkeuring op de gemeenteraad deze week kunnen private partners zich aanbieden voor de uitbating van de zaal aan Fort 5. Oppositiepartij Groen maakt zich zorgen dat de Edegemse verenigingen de zaal niet meer onder gunstige voorwaarden zullen kunnen huren. "Voor N-VA wordt Hangar 27 niet meer dan een voetnoot."

Vanaf nu tot begin juni kunnen kandidaat-uitbaters zich aanbieden voor de concessie van Hangar 27. Eind juni wil het gemeentebestuur al een beslissing nemen. De concessieovereenkomst duurt twaalf jaar, wat perspectief biedt voor de uitbaters om investeringen te doen. Wel is er opzeg mogelijk als de nieuwe uitbater of het gemeentebestuur zich wil terugtrekken uit de samenwerking. Ook zijn er clausules ingebouwd om de termijnen te verlengen in het kader van de coronacrisis.

Oppositiepartij Groen maakt zich al lang zorgen over de privatisering van Hangar 27. Volgens gemeenteraadslid Jeroen Van Laer zullen Edegemnaren de zaal niet meer kunnen huren met dezelfde gunstige voorwaarden als voordien.

Drankinkomsten

“Op onze vraag blijft de huurprijs inclusief materialen en opkuis dezelfde, maar over de belangrijkste inkomsten - het drankverbruik - wordt er met geen woord gerept”, hekelt Van Laer. “Verder is het goed dat er voorrangsregels gelden voor onze verenigingen, maar voor scholen en Edegemse particulieren vallen die blijkbaar weg. Ook wordt Hangar 27 in de toekomst slechts vijf dagen vrijgehouden waarin het gemeentebestuur de zaal gratis kan huren.”

SPED

“De speelpleinwerking SPED komt daardoor in gevaar”, gaat Van Laer verder. “Het groeiend succes daarvan is te danken aan de locatie: een ruime zaal die opgedeeld kan worden, met stoelen en tafels, sanitair, keuken, geluid en video. In Edegem is geen enkele andere locatie met dezelfde mogelijkheden. Ook qua reservatie en beschikbaarheid gaat Hangar 27 er op achteruit”, besluit Van Laer. “Er worden in de toekomst slechts twintig weekenddagen afgedwongen voor de huidige activiteiten.”

“Twintig weekenddagen en vijf weekdagen”, verbetert Lawrence Vancraeyenest (N-VA), schepen voor Jeugd. “Dat is zelfs meer dan op dit moment. Wat betreft de scholen, particulieren en tarieven over drank, daarover kan gesproken worden met de kandidaat-uitbaters. Als de zaal meer verhuurd wordt, wat sowieso het geval zal zijn, kan de uitbater wellicht aan dezelfde of zelfs meer gunstige dranktarieven werken.”

Andere locaties

“Vijf dagen gratis gebruik overhouden voor onze eigen evenementen lijkt misschien weinig, maar we bekijken of onze events niet op andere plekken kunnen doorgaan”, gaat Vancraeyenest verder. “De lezingen krijgen bijvoorbeeld een plaats in ons nieuw bibliotheekgebouw. Ook voor speelpleinwerking SPED kijken we naar alternatieven. Het bestaan van SPED zelf is voor alle duidelijkheid níet in gevaar, maar ze verhuist mogelijk naar een andere locatie.”

“Het punt van de privatisering is om de nu onderbenutte zaal meer leven te geven”, benadrukt Vancraeyenest. “Volgens ons kunnen private uitbating daarvoor meer mogelijkheden bieden dan eigen beheer. Komen er dan meer bedrijfsevenementen? Dat is wel de bedoeling. Ten koste van onze eigen verenigingen? Nooit.”