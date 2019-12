Gemeente opent in september derde buitenschoolse opvang Sander Bral

18 december 2019

12u01 0 Edegem In september zal er in Edegem een derde buitenschoolse opvang geopend worden door de groei van de bevolking en de capaciteitsuitbreiding in het basisonderwijs. De derde opvang wordt uitbesteed aan een privépartner en mogelijk wordt ook de bestaande opvang in Edegem op lange termijn geprivatiseerd.

Al twintig jaar organiseert Edegem buitenschoolse opvang tijdens weekdagen en op schoolvrije momenten. De gemeentelijke IBO De Speelclub is er voor alle kinderen van het basisonderwijs die in Edegem wonen of naar school gaan of waarvan een ouder in de gemeente werkt.

“Het inwonersaantal van onze gemeente is groeiende en ook de capaciteit van onze kleuterscholen en lagere scholen steeg”, legt Koen Michiels (N-VA) uit, schepen voor Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang. “Uit een eerder capaciteitsonderzoek van Vlaanderen en Edegem bleek ook dat onze gemeente tegen 2019 te weinig onderwijsplaatsen zou tellen in de lagere school.”

Vijfhonderd extra plaatsen

“Daarom werd Edegem één van de vijftien gemeenten uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die middelen kreeg om bijkomende plaatsen te maken. Op die manier zullen er de komende jaren vijfhonderd plaatsen extra bijkomen in onze lagere scholen. Daardoor moet ook de capaciteit van onze buitenschoolse opvang stijgen. We willen meer gezinnen kunnen helpen dus zullen we in september 2020 een derde opvanglocatie openen.”

Privatisering

De opening van de buitenschoolse opvang zorgde eerder al voor ophef, omdat die geprivatiseerd zal worden en deel uitmaakt van de personeelsbesparing van het gemeentebestuur. Ook de al bestaande opvang wordt mogelijk geprivatiseerd.

“Over de uitbating en de exacte locatie zijn we momenteel nog in gesprek”, gaat de schepen verder. “Wellicht openen we de opvang in een centrumschool aangezien het om een logische en kostenbewuste keuze gaat. We besteden de uitbating uit, zoals dat in tal van andere gemeenten ook gebeurt. Onze huidige IBO’s in het Zwaluwnest en Fort 5 blijven uiteraard bestaan. Als de samenwerking met de nieuwe partner positief is, is het mogelijk dat we onze eigen opvang én de medewerkers overdragen. Beslissingen zijn hierover nog niet genomen.”

De opening van de opvang maakt deel uit van het strategische meerjarenplan van het lokaal bestuur dat maandag werd goedgekeurd op de gemeenteraad.