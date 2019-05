Geert Bourgeois (N-VA) geeft kleine 2,4 miljoen euro premie voor restauratie kasteel Hof ter Linden Sander Bral

23 mei 2019

14u20 2 Edegem Na de twee koetshuizen en het parkdomein wordt nu ook het kasteel van Hof ter Linden aangepakt. De restauratie van het gebouw wordt op 4,1 miljoen euro geraamd. De Vlaamse Overheid voorziet een premie van 2.388.446,86 euro. Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister-president én bevoegd voor onroerend erfgoed, kwam het goede nieuws donderdagochtend persoonlijk verkondigen in Edegem.

Het kasteel en parkdomein Hof ter Linden in het centrum van Edegem dateert al van de dertiende eeuw. De omwalde hoeve domineerde het gebied tot ze aan het einde van de zestiende eeuw afgebroken en vervangen werd door een zogenoemd ‘hof van plaisance’ in renaissancestijl. Aan het einde van de achttiende eeuw werd het domein opnieuw heraangelegd met een classicistisch kasteel, bijgebouwen en park. Het kasteel en groene omgeving was privébezit tot het in 2012 werd overgekocht door het gemeentebestuur van Edegem, het Kempens Landschap en het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos.

Sindsdien is er al veel gebeurd om van Hof ter Linden een publieke recreatieve plaats te maken. De trappen, vijverbalustrade en monumentale poort werden al opgeknapt. Ook werden er nieuwe trage wegen aangelegd om het gebied doorwaadbaar te maken. Dit project werd onlangs afgewerkt met het nieuwe vlonderpad. Ook de twee koetshuizen zijn gerestaureerd en zullen een brasserie en een nieuw restaurant, dat eind dit jaar de deuren opent, huisvesten.

Geschiedenis en ziel

“En nu het kasteel zelf nog”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). “Ik herinner me mijn eerste bezoek aan dit domein nog jaren geleden. Het was toen nog in bijna ruïneuze toestand. Ik ben enorm blij dat men in Edegem de uitdaging is aangegaan om dit prachtig kasteel en haar omgeving een nieuwe hedendaagse invulling te geven. Anders dan in de rest van Europa is er in Vlaanderen te weinig trots omwille van erfgoed. We moeten dat meer koesteren, het is doorgegeven door onze voorvaderen en wij zullen het op onze beurt ook weer doorgeven aan de volgende generaties. Erfgoed is onze geschiedenis en onze ziel.”

Bed and breakfast

“De geschiedenis leert dat als een minister van Erfgoed in je gemeente passeert, daar dikwijls goed nieuws aan verbonden is”, zegt Sofie De Leeuw (N-VA), schepen voor Erfgoed en voormalig raadgever van Bourgeois. “Ik ben altijd blij om Geert te zien, maar vandaag dus toch net dat tikkeltje meer”, grapt de schepen. “Bij de renovatie van het kasteel wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor minder mobiele bezoekers met een platformlift en aangepast sanitair. Verder komen er een bed and breakfast, een evenementenruimte en vergaderplaatsen in het vernieuwde kasteel.”

De schepen nodigde Bourgeois uit voor ‘een langverwachte tête-à-tête’ in restaurant Stable, dat in het najaar opent in het oostelijk koetshuis van Hof ter Linden. “Ik wil jullie tête-à-tête niet verstoren maar Stable biedt ook tafels voor twaalf personen”, lacht burgemeester Koen Metsu (N-VA). “We zijn enorm blij met de premie waarmee we onze laatste stappen kunnen zetten richting een Hof ter Linden zoals wij dat in Edegem graag zien: mooi, groen, doorwaadbaar, vol van activiteit en vooral publiek. Helemaal anders dan de gesloten gietijzeren poort van weleer.”