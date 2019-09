Geen klaslokalen meer in nieuwe school Blik: “Iedereen speelt en leert samen in één grote ruimte” Sander Bral

03 september 2019

11u29 0 Edegem Edegem is een school rijker. Deze week ging de eerste schooldag van basis- en kleuterschool Blik officieel van start. Anders dan in traditionele scholen krijgen de tachtig kleuters en veertig lagere schoolkinderen geen les in klaslokalen. “Ze leren en spelen samen in één grote ruimte met verschillende leerkrachten.”

Edegem kreeg als capaciteitsgemeente 4,1 miljoen euro Vlaamse subsidie om het plaatstekort in scholen op te lossen en eindelijk een einde te maken aan het schoolkamperen, al jaren een groot probleem in de gemeente. Naast uitbreidingen bij scholen De Link en OLVE-Familia werd daarvoor de nieuwe school Blik opgetrokken. In april werd het gebouw opgeleverd en deze week gingen de allereerste lessen dus van start.

Instappertjes worden initieel afgezonderd van de grotere kinderen maar in Blik is het de bedoeling dat kleuters en kinderen zo snel mogelijk hun plaats vinden in grote speel- en leergroepen. Klassen bestaan niet meer, wel zijn er verschillende groepen kinderen met een eigen ‘homebase’ waar ze de ochtend starten en de namiddag eindigen met dezelfde juf of meester. De groepen spelen en leren samen door elkaar, maar kinderen en hun ouders blijven wel één vast aanspreekpunt hebben.

‘Blik’ staat voor blik op de toekomst, blik op jezelf, blik op elkaar, blik vooruit en met open blik. De nieuwe kinderen konden letterlijk en figuurlijk blik werpen maandagochtend. Ze maakten een wensvlag en plaatsten hun duimafdruk op het logo. Er werden ook foto’s gemaakt in een troon en om 8.45 uur werd het lint officieel doorgeknipt en konden de kinderen naar binnen om de nieuwe school te ontdekken.