G-hockeyspelers uit Vlaanderen en Brussel verzamelen in Wilrijk: “Sport is beste manier om te integreren” David Acke

29 februari 2020

17u08 0 Edegem Voor de derde keer al verzamelden een honderdtal G-hockeyspelers uit Vlaanderen en Brussel in Wilrijk om er samen hockey te spelen. Opnieuw werden ze vergezeld door spelers van onze nationale hockeyteams. Elk weekend een wedstrijd spelen zit er voor G-spelers vaak niet in. “Te weinig spelers”, klinkt het. Maar dit weekend kon het dus wel.

G-hockey is een van de drie sportieve poten van Royal Victory Hockey Club. De club is al jaren de pionier van G-hockey in Vlaanderen en bij uitbreiding in België. Vorig jaar organiseerde de club nog het Cronos EK ParaHockey in de marge van het hoofdtoernooi op het Wilrijkse Plein, met deelnemers uit een tiental landen. Victory is ook de trainingsbasis van de Red Giants. De eigen G-hockeyploeg, de Victory Wanderers, traint er elke woensdag.

Uit heel België

Ook dit jaar trok de G-Happening een honderdtal G-hockeyers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ze werden enthousiast ondersteund door verschillende spelers van de nationale dames- en herenploeg, de Red Panthers en de Red Lions.

Onder ander de kapiteins Barbara Nelen en Thomas Briels waren aanwezig, samen met natuurlijk de eigen Red Panther en aanvoerder van de Dames 1, Anne-Sophie Weyns. Tijdens de happening kregen de sporters handige tips en kregen ze training van de beste spelers in de wereld.

Integratie

De G-Happening is intussen aan haar derde editie toe, wat het een vaste waarde maakt op de G-hockeykalender. “Sport is heel belangrijk voor een vlotte integratie van deze mensen omdat het een heel natuurlijke manier is om in contact te komen met andere mensen. Op Victory trainen de G-sporters op hetzelfde moment als de andere spelers waardoor zij met elkaar in contact komen. Spelertjes kijken helemaal niet meer op als ze iemand zien met het syndroom van Down. Dat is heel mooi om te zien”, vertelt coördinator Joost Van de Pontseele.

Dromen van eigen competitie

Dankzij het evenement krijgen de G-sporters ook meteen de kans om eens een wedstrijd te spelen. Omdat de sport nog maar weinig bekend is, zijn het aantal spelers die aan G-hockey doen ook beperkt. “Een competitie opstarten is een droom maar nog niet mogelijk. Er komt bijvoorbeeld een ploeg uit Brugge en die heeft drie spelers. Voor hen is het dus heel moeilijk om voldoende spelers bij elkaar te krijgen voor een partijtje hockey.”

