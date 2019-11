FOTOREEKS. Iedereen helpt bij het planten van 15.000 bomen in Edegemse beekvallei ADA

09u02 0 Edegem Op de grens van Edegem en Kontich werden zondag 15 000 boompjes en struiken aangeplant voor een nieuw klimaatbos. De actie van Natuurpunt is het sluitstuk van een maandenlange samenwerking met verschillende partners om de gronden publiek te kunnen houden. Een honderdtal mensen kwam tijdens de mooie herfstdag de handen uit de mouwen steken.

Bewoners uit de Antwerpse Zuidrand trokken zondag massaal naar de Edegemse beekvallei. Het weer zat mee met een heerlijk herfstzonnetje en blauwe hemel. Het was niet eens zo koud. Met een schop in de hand en laarzen aan waren ze klaar om 15.000 bomen en struiken te planten. Op een dag zal het gebied een groot stadsrandbos worden.

“We hadden net een succesvolle samenwerking afgerond die 45 ha bos- en landbouwgronden in Hove vrijwaarde, toen we de vraag kregen om ook voor de Edegemse beekvallei ondersteuning te bieden. Natuurpunt had op dat moment al heel wat contacten gelegd om 3,3 ha grond in Kontich en 3 ha in Edegem te verwerven. Als provincie contacteerden we verschillende partners en gingen we op zoek naar ruilgronden voor de landbouwer die actief was op de Edegemse gronden. Het zoeken en onderhandelen over gronden is een delicaat proces dat enkele maanden in beslag neemt en ook in de toekomst actie en opvolging vraagt”, vertelt Sabine Caremans, coördinator van het strategisch project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand.

Ook de provincie Antwerpen was nauw betrokken bij dit project. Luk Lemmens, bevoegd voor het gebiedsprogramma Zuidrand, kadert de rol van de provincie: “Een doordacht grondenbeleid is een essentieel onderdeel om dit project te kunnen realiseren en alle functies een plaats te geven in het landschap. In Edegem slaagden we erin om 3 ha gronden aan de Edegemse beek vrij te maken voor bebossing. Natuurpunt plant nu een bos op de gronden, nadien komen er ook verschillende wandelpaden om het bos toegankelijk te maken”