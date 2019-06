FOTOREEKS. 400 lopers doorkruisen Edegemse straten en gebouwen Sander Bral

16 juni 2019

16u10 0 Edegem Vierhonderd sportievelingen doorkruisten zondagvoormiddag het gemeentehuis, brandweerkazerne, brasserie ’t Forum, microbrouwerij Hoogmis en vele andere gebouwen in Edegem. De vierde editie van de loopwedstrijd E!-Trail focuste zich op de oostkant van Edegem. “We hebben nu alle windrichtingen aangedaan dus voor de volgende editie zullen we een eentje moeten uitvinden.”

Over afstanden van vijf en tien kilometer de Edegemse straten en gebouwen kruisen, dat is wat vierhonderd lopers zondagvoormiddag deden tijdens de vierde E!-Trail. “Slechts eentje daarvan heeft zich geblesseerd, maar dat komt helemaal weer goed”, zegt Bart Van Heddegem, diensthoofd sport van de gemeente. “Alles is dus vlot verlopen. Met deze vierde editie hebben we het oosten van Edegem aangedaan waardoor E!-Trail nu alle windrichtingen verkend heeft.”

“Wat met de volgende editie? Een windrichting uitvinden?”, lacht Bart. “Veel lokale zelfstandigen hebben al aangeboden hun panden of magazijnen open te stellen voor de editie van volgend jaar. Aan de hand van de voorstellen kunnen we dan een nieuw parcours uitstippelen. Het kasteel van Hof ter Linden wordt ook gerenoveerd, misschien liggen daar wel mogelijkheden voor de volgende editie?”

Het parcours ging deze keer ook door Hotel De Basiliek. “Zondagmiddag was daar een groot feest gepland. De deelnemers moesten door gedekte tafels en andere ruimtes lopen die geprepareerd werden voor een feest. Het hotelpersoneel heeft hemel en aarde verzet om de passage te laten doorgaan, daar zijn we hen erg dankbaar voor.”