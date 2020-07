Fitnesscentra in Antwerpse zuidrand verzetten zich tegen verplichte sluiting: “Gouverneur komt beter eens kijken hoe veilig het hier is” Sander Bral

29 juli 2020

15u41 6 ZUIDRAND De fitnesscentra voor minstens vier weken opnieuw sluiten in Antwerpen en omstreken: het komt hard binnen bij de sportclubs in de zuidrand. Zij slaan de handen in elkaar om druk uit te oefenen op de gouverneur om de beslissing terug te draaien. “Fitness is niet het probleem, het is zelfs een deel van de oplossing.”

In de strijd tegen corona maakte gouverneur Cathy Berx maandagavond enkele drastische extra maatregelen bekend voor de hele provincie. In de stad Antwerpen zelf en de randgemeenten werden er zelfs nog bijkomende verstrengingen ingevoerd, waaronder het annuleren van evenementen, het sluiten van feestzalen en zelfs sportcentra, ten minste tot eind augustus.

Na Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) zijn de uitbaters van de fitnesscentra daar uiteraard ook niet mee opgezet. Sigal Rabinovitz (David Lloyd, Edegem), Erik Defillet (Fitopia, Edegem), Alain van Koeveringen (FitalityClubs, Aartselaar), Ann Van den Rijn (Gym Tonic, Aartselaar) en Frans De Vos (Fanatics, Mortsel) uitten woensdagochtend hun ongenoegen aan de gouverneur.

Weerstand

“De eerste lockdown was al een zware noot om te kraken”, klinkt het. “Maar het geloof in een veilige heropstart was groot. De laatste weken hebben we aan onze leden bewezen dat we sporten op een veilige manier kunnen waarmaken. Dat gaf duizenden mensen de kans om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Een goede conditie en weerstand helpen namelijk om bij een contact met het vreselijke virus het pleit te winnen.”

Onrechtvaardig

“Groot was dan ook onze verbazing toen de gouverneur besliste de fitnesscentra te sluiten”, klinkt het verder. “Een uitleg of motivatie kregen we daar niet voor. Daardoor komt deze beslissing zeer onrechtvaardig over. Wij sluiten ons aan bij het voorstel van Edegems burgemeester Metsu om de fitnessclubs die de opgelegde regels niet volgen te bestraffen en de clubs die ze wel volgen te steunen. Fitness is namelijk niet het probleem, het is zelfs een deel van de oplossing.”

Lees verder onder de foto

Uitnodiging

De sportclubs uit de Antwerpse zuidrand benadrukken dat een groot deel van hun duizenden leden niet enkel om fysieke redenen naar hun club komen, maar evengoed voor hun sociaal en mentaal welbevinden. “We zijn ook meer dan enkel fitnesscentra en baten ook binnen- en buitentennis, binnen- en buitenzwembaden, wellness, groepsactiviteiten mits social distancing, kampen en kinderopvang uit. Wij nodigen de gouverneur dan ook uit om een bezoek te brengen aan onze centra en met eigen ogen de meerwaarde hiervan te ontdekken.”

Niet volledig sluiten

David Lloyd-manager Sigal Rabinovitz is alvast niet van plan haar zaak volledig te sluiten. “Wij zijn zoals gezegd meer dan enkel een fitnesscentrum met ook buitentennisvelden, zwembaden en wellness, zaken die wel open mogen blijven in augustus. Wellicht gaan wij dus enkel ons fitnesscentrum sluiten maar de rest van ons sport- en healthcomplex blijft gewoon open.”