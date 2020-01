Fietsersbond kaart veiligheid Prins Boudewijnlaan opnieuw aan na dodelijk ongeval: “Onze voorstellen worden al 12 jaar van tafel geveegd” Sander Bral

22 januari 2020

17u25 12 Edegem Na het Na het dodelijk fietsongeval van dinsdagochtend staat de veiligheid van de oversteekplaatsen op de Prins Boudewijnlaan weer hoog op de agenda in Edegem. De Fietsersbond klaagt de onveilige oversteekplaatsen al twaalf jaar aan. De gemeente gaat samen zitten met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de oversteken opnieuw te bekijken.

Dinsdagochtend zes uur. De 34-jarige Michiel Claus sloot zonet de deuren van zijn café De Wipschutter in Kontich en rijdt richting zijn woning in Antwerpen over de Prins Boudewijnlaan. Ter hoogte van de Ter Tommenstraat in Edegem wil hij van het linkse tweerichtingsfietspad de baan van vier rijstroken oversteken naar het rechtse tweerichtingsfietspad. Tijdens het kruisen van de baan wordt hij gegrepen door een bestelwagen. Michiel wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overlijdt. De bestuurder van de bestelwagen wordt in shock afgevoerd. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk, wel was het erg donker en hing er een dikke mist dinsdagochtend.

“Wij kaarten de veiligheid van de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op de Prins Boudewijnlaan al aan sinds 2008”, hekelt Leo Deleu van de afdeling Edegem van Fietserbond Azura. “Al twaalf jaar lang stellen wij voor om het doorgaand verkeer slechts op één rijstrook toe te laten in beide rijrichtingen. De tweede rijstrook kan dan gebruikt worden om af te slaan. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat fietsers en voetgangers slechts één rijstrook moeten kruisen richting de middenberm en dan nog eens één rijstrook, in plaats van twee keer twee.”

Enkele jaren geleden zijn we dan in samenwerking met naburige fietsersbonden rechtstreeks naar AWV gestapt met ons dossier, maar ook daar blijkt er weinig te bewegen. Hoeveel ongevallen moeten er nog gebeuren? Leo Deleu (Fietsersbond)

Van tafel geveegd

“Verder stellen wij ook voor om de maximum snelheid op de Prins Boudewijnlaan van zeventig naar vijftig kilometer per uur terug te dringen”, gaat Leo verder. “Volgens onze berekeningen zou het tijdverlies voor gemotoriseerd verkeer slechts één minuut bedragen op het hele grondgebied Edegem. Via het gemeentebestuur proberen wij onze voorstellen tot bij het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer te krijgen, dat de gewestweg beheert, maar onze voorstellen worden systematisch van tafel geveegd op het gemeentehuis. Enkele jaren geleden zijn we dan in samenwerking met naburige fietsersbonden rechtstreeks naar AWV gestapt met ons dossier, maar ook daar blijkt er weinig te bewegen. Hoeveel ongevallen moeten er nog gebeuren?”

Verkeersinfarct

“Bij de eerdere aanleg van het kruispunt aan Kattenbroek zijn alle ideeën al uitvoerig besproken, daaruit bleek dat AWV absoluut geen voorstander is om het doorgaand verkeer terug te drijven naar één rijvak”, reageert Birre Timmermans (N-VA), schepen voor Mobiliteit. “We zijn er ook van overtuigd dat het verkeer dat niet zou kunnen slikken. Dan krijgen we een situatie zoals de Statielei in Mortsel en werken we het verkeersinfarct in de Antwerpse zuidrand volledig in de hand.”

Herbekijken

De schepen benadrukt wel dat er aan de oversteekplaats tussen woonproject Elysia Park, dat momenteel gebouwd wordt, en het filiaal van supermarktketen Carrefour binnenkort verkeerslichten komen. “Bovendien gaan we met AWV samenzitten om álle oversteken en kruispunten op de Prins Boudewijnlaan te herbekijken. Dat gaat niet enkel over de veiligheid van de oversteekplaatsen, ook willen we de overstekende kruisingen van gemotoriseerd verkeer er zo veel mogelijk uithalen en willen we met ingrepen sluipverkeer weren.”

Begin december maakte de Vlaamse overheid de nieuwe lijst bekend met zwarte kruispunten in Vlaanderen. Van 314 (in 2018 nog 212) liggen er twee in Edegem, allebei op de Prins Boudewijnlaan.