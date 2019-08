Familieweekend Kaffée Allée eindigt met stille film onder begeleiding van live-orkest Sander Bral

13 augustus 2019

14u04 0 Edegem Het familieweekend van zomerbar Kaffée Allée heeft dit jaar iets speciaals te pakken gekregen. PentaQ, een orkest van koperblazers, zal de stille filmklassieker Sherlock Jr. uit 1924 begeleiden met muziek van de bekende trompettist Simon Van Hoecke.

Het familieweekend van Kaffée Allée start traditioneel met op zaterdag eerst de gekende zomerbrunch met aansluitend de kinderdag met springkastelen, grime, gekke fietsen en stoeptekeningen. Nieuw dit jaar is de vertoning van Buster Keatons filmklassieker uit 1924: ‘Sherlock Jr.’.

“Om de vleermuizenhabitat rondom het fort niet te verstoren zijn wij dit jaar naar nieuwe activiteiten op zoek gegaan”, zegt Geert Verheyden van Kaffée Allée. “In samenwerking met onze vrienden van Manufactuur Cultuur kwamen we op het idee van de stille film met begeleiding. De loods van het fort is de perfecte locatie voor zoiets.”

De brunch met inschrijving start donderdag om 10.30 en eindigt om 13.00 uur. Aansluitend is het gratis kindernamiddag tot 18.00 uur. Vrijdag dan is het de stille film met begeleiding van 19.00 tot 23.00 uur. Alle activiteiten spelen zich af in en rond de loods aan Fort 5.

Sherlock Jr. is een komedie over een klungelige filmprojecteur die detective wil worden.