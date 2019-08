Expo over gesloten distributiecentrum Grand Bazar: “De herinnering levend houden” Sander Bral

13 augustus 2019

18u01 2 Edegem Na de herdenking van de grote brand in het voormalige GB-depot in 1968, waar twee brandweermannen om het leven kwamen, loopt er nu ook een expo over het nationaal distributiecentrum in Edegem. Het comité ‘Vrienden van het DC-Edegem’ probeert de herinnering aan het depot, waar vroeger 1.300 mensen werkten, op die manier levend te houden.

In 1954 installeerde supermarktketen Grand Bazar een distributiecentrum van 65.000 vierkante meter aan de Drie Eikenstraat in Edegem. In de topjaren tussen 1975 en 1985 waren er tot 1.300 mensen tewerk gesteld. Fred Lams, die in die tijd een bestuurlijke functie had in het distributiecentrum, heeft een archief verzameld van al die jaren tot 2000, wanneer GB werd stopgezet en opgesplitst in verschillende andere bedrijven. Er loopt momenteel een tentoonstelling over de geschiedenis van het depot bij de heemkundige kring van Edegem, in het oud Gemeentehuis.

Vrienden van het DC-Edegem

Net zoals de vijftigjarige herdenking vorig jaar van de grote brand in het depot, is de expo een initiatief van Francine Vandeweyer, Jeanine Deroef en Eddy Bromley van ‘Vrienden van het DC-Edegem’, een vriendengroep van een tientallen ex-medewerkers van het distributiecentrum die nog steeds op regelmatige tijdstippen afspreken en de herinnering aan het depot levend willen houden.

Archief

“De expo kwam er eigenlijk op vraag van het gemeentebestuur”, zegt archivaris Fred Lams. “De vriendengroep van ex-medewerkers is dan bij mij komen aankloppen. Echt veel materiaal was er niet te vinden in het archief van de gemeente, wellicht omdat de band tussen een nieuw groot supermarktketen en de politiek, met al z’n middenstanders, in die tijd niet erg hecht was. Gelukkig kon ik terecht bij ‘Vrienden van het DC-Edegem’ zelf en andere comités van ex-medewerkers zoals ‘GB-kompanen’. Ongelooflijk hoeveel foto’s en krantenartikels over het depot mensen nog op hun zolders hadden liggen. Zo zijn we heel snel aan een volwaardige tentoonstelling geraakt.”

De brand van 1968

Op vrijdag de dertiende 1968 brak er een verschroeiende brand uit in het distributiecentrum. 750 mensen waren toen aan het werk in het gebouw. Honderd van hen raakten gewond, twee brandweermannen kwamen vast te zitten achter een branddeur en haalden het niet. Vorig jaar werd de heldendaad van de overleden brandweermannen herdacht met een nieuwe gedenksteen in woonzorgcentrum Ter Eycke, de locatie van het vroegere GB-depot.

“Omdat dat herdenkingsmoment nog maar net achter de rug is, hebben we daar in de expo minder aandacht aan besteed”, zegt Fred. “Maar je kan er natuurlijk niet omheen. Die brand is een belangrijke gebeurtenis voor het depot en heeft brandweerlui en ex-medewerkers getekend voor de rest van hun leven. Daarom zijn we ook in de Edegemse brandweerarchieven gedoken.”

De vernissage startte begin juli en loopt nog tot en met 27 augustus in het oud gemeentehuis. De openingsuren zijn beperkt omdat ze afhankelijk zijn van de andere activiteiten van de heemkundige kring. Elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en volgende week zondag van 14.00 tot 18.00 uur.