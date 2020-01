Erfgoed Edegem zoekt extra vrijwilligers Sander Bral

20 januari 2020

16u53 0 Edegem Het historisch erfgoedarchief van Edegem is vorig jaar weer aangedikt met verschillende unieke stukken. Zo ontving het archief van de gemeente Kontich een affiche van een Edegems veeprijskamp uit 1945. De werkgroep is momenteel nog op zoek naar extra vrijwilligers.

Het historische archief van erfgoed in Edegem bestaat sinds 2015. Verenigingen, organisaties, bedrijven en individuen kunnen er terecht met hun zogenaamd statisch archief. Een archief dat wettelijk niet meer bewaard hoeft te worden, maar waar historici en onderzoekers wel informatie in kunnen terugvinden, soms van onschatbare waarde. In 2019 ontving het Edegemse archief verschillende giften.

“Meestal komen die geschenken van individuen, maar ook het archief van onze bevriende gemeente Kontich droeg vorig jaar haar steentje bij”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor cultuur. “We ontvingen van Kontich een affiche van een veeprijskamp in Edegem in het jaar 1945.”

Vrijwilligers

De schenkingen brengen ook werk met zich mee. “Onze vrijwilligers van het historisch archief leveren schitterend werk”, benadrukt de schepen. “Het is meer dan terecht dat ze vorig jaar nog de Prijs Voor Verdienste kregen, een prijs die het lokaal bestuur jaarlijks uitreikt naar een verdienstelijke inwoner, vereniging of organisatie.”

De werkgroep van het archief is nog op zoek naar extra helpende handen. Geïnteresseerden kunnen op woensdagnamiddagen tussen 14 en 16 uur een kijkje komen nemen in het archief in de Gemeentehallen aan de Prins Boudewijnlaan.