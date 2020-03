Ellen Van Assche (Groen) volgt de liefde naar Lier en verlaat Edegemse gemeenteraad Sander Bral

15 maart 2020

14u25 0 Edegem Groen-gemeenteraadslid Ellen Van Assche volgt haar partner naar Lier en moet dus ontslag nemen uit de gemeenteraad en het bijzonder comité van de sociale dienst. Vera Hans en Liesbet Van Damme volgen Van Assche op in beide raden voor Groen.

Ze ging de plaats waar ze opgroeide nooit verlaten. En toen werd ze verliefd. Ellen Van Assche van grootste oppositiepartij Groen volgt de liefde naar Lier en trekt dus weg uit Edegem. Ze moet dus ontslag nemen uit de Edegemse gemeenteraad en het bijzonder comité van de sociale dienst (BcSD). “Maar ik heb meer dan waardige opvolgers”, verzekert Van Assche, die in oktober 2018 voor het eerst verkozen werd.

“Aanstekelijk enthousiasme”

“We zijn Ellen ontzetten dankbaar voor alle jaren inzet achter en sinds oktober ook voor de schermen”, benadrukt Groen-voorzitter Erwin Lauriks. “We gaan het ondernemend, aanstekelijk enthousiasme van Ellen erg missen. Maar de liefde is het waard om te volgen en Lier is nu ook weer niet het einde van de wereld.”

Van Assche kwam voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Sindsdien was ze als vrijwilliger actief bij de partij. In 2018 kwam ze opnieuw en werd ze wel verkozen. Ze legde ook de eed af als lid van het BcSD. Liesbet Van Damme volgt Van Assche daar op. In de gemeenteraad wordt ze vervangen door Vera Hans.

Pit

“Vera liet zich al verschillende keren opmerken in de gemeenteraad - alhoewel ze geen raadslid was - en als lokale SDG-held (ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties)”, klinkt het verder bij Groen. “Als één van de bezielers van het telraamproject in Edegem is het duidelijk dat een verkeersveilige en aangename woonomgeving voor haar prioriteiten zijn. Daarnaast is ze nauw verweven met haar onderneming, catering Mama Lola. In de gemeenteraad zal ze net zoals Ellen voor de nodige pit zorgen.”

Liesbet Van Damme volgt Van Assche op in het BcSD. Leden ervan worden niet verkozen en moeten oordelen over individuele dossiers in het kader van aanvullende steun via het OCMW. “Met haar professionele achtergrond is Liesbet de perfecte match om vanuit het BcSD mee te zorgen voor een effectieve strijd tegen armoede.”