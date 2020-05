Elke Edegemnaar van twaalf jaar of ouder krijgt volgende week mondmasker in brievenbus Sander Bral

15 mei 2020

13u20 9 Edegem Na Schilde, Lint en Hove zorgt het Edegemse Pirazzo nu ook voor mondmaskers in eigen dorp. Het gemeentebestuur ging in zee met het sportkledingbedrijf voor een lading van twintigduizend mondmaskers. Elk Edegemnaar van twaalf jaar of ouder krijgt volgende week een exemplaar in de bus.

Net zoals in vele andere Vlaamse gemeenten worden er vanaf volgende week ook in Edegem gratis mondmaskers gebust voor de inwoners. Donderdag kwam de lading van twintigduizend stuks aan en vrijdag werden ze door het gemeentepersoneel in enveloppen gestopt met bijbehorende handleiding. Woensdag zullen ze gebust worden door onder andere de gemeenteraadsleden.

Solidariteit

“We mogen rekenen op de helpende handen van alle raadsleden van meerderheid én oppositie”, benadrukt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Een mooi signaal van verbinding in deze uitdagende periode waarin solidariteit de bovenhand haalt.”

Voor het leveren van de mondmaskers ging het bestuur in zee met het Edegemse bedrijf Texcom, dat onder het merk Pirazzo professionele en gepersonaliseerde sportkledij op de markt brengt, met naast een webshop ook een showroom in Berchem.

Sneltempo

“We hebben de maskers laten maken in Italië, toevallig vlakbij de zogenoemde rode zone waar een grote uitbraak van corona was in het begin van de crisis”, zegt zaakvoerder Ben Deburchgrave van Pirazzo. “Het is allemaal heel snel gegaan, op twee weken tijd hebben we het model gekozen, de stof, de behandelingswijze, zijn de mondmaskers geproduceerd en dankzij het personeel van DHL Express, tot bij ons geraakt.”

“De mondmaskers zijn conform de richtlijnen van de provincie, ze zullen het risico om besmet te raken of om anderen te besmetten sterk verminderen. Uniek is dat er zoals in vele andere mondmaskers geen extra filters in hoeven. Wanneer de mensen het mondmasker woensdag uit de brievenbus halen, is het meteen klaar voor gebruik.”

Pirazzo heeft samen met de lading voor Edegem meegeteld al ongeveer tachtigduizend mondmaskers geproduceerd en gaat richting de honderdduizend nu. Het bedrijf blijft produceren zolang er vraag naar is.