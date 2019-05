Eerst wandeltocht, daarna klassiek concert: Orfeo lanceert nieuw evenement voor jonge gezinnen Sander Bral

24 mei 2019

14u24 0 Edegem Orfeoproducties vzw en Gezinsbond Edegem slaan de handen in elkaar om klassieke muziek toegankelijker te maken. Door een klassiek aperitiefconcert te koppelen aan een natuurwandeling probeert de organisatie zoveel mogelijk jonge gezinnen te bereiken. “We moeten af van het grijze imago dat klassieke muziek enkel zestigplussers aantrekt.”

Vorig jaar startte cultuurorganisatie Orfeo met de concertreeks ‘Domingo’ om de mythe te ontkrachten dat klassieke muziek enkel voor de derde generatie is. “We koppelen het concert aan een natuurwandeling”, zegt Wille Breugelmans van Orfeo. “We proberen vooral jonge gezinnen te bereiken door de mogelijkheid te bieden om met de kinderen een concert bij te wonen. Daarom vinden de concerten op zondagmiddag plaats en voorzien we een kinderopvang voor de allerkleinsten die nog geen uur kunnen stil zitten. Daarvoor werken we samen met de Edegemse Gezinsbond, die dit jaar haar 95ste verjaardag viert.”

De natuurwandeling Domingo start zondag om 10.00 uur aan het Zwaluwnest voor een wandeling door het kasteeldomein van Hof ter Linden onder begeleiding van natuurgids Frank Buysse. Om 11.30 uur start het concert in de Sint-Antoniuskerk. De muziek wordt gebracht door het ensemble Duo A Ccordes met Veronique De Raedemaeker op viool en Kajetan Kubala op accordeon.