Edegemse zustergemeente San Jerónimo week lang op bezoek om stedenband te versterken Sander Bral

16 juni 2019

14u59 0 Edegem Alejandro Contreras Romero en Gabriela Karmi Rueda Olivera zijn goed geland in Edegem. De delegatie van het Peruviaanse San Jerónimo, Edegems zustergemeente, vertoeft hier een week om de stedenband tussen beide gemeenten te versterken. “We hopen veel van elkaar te leren”, aldus Contreras Romero.

Het jaarlijkse nieuwkomersfeest in Edegem kon zondagvoormiddag zo’n tweehonderd nieuwe bewoners ontvangen. Daardoor stijgt het inwonersaantal van de groene gemeente in de Antwerpse zuidrand terug boven 22.000, na een neerwaartse beweging van enkele jaren. De gemeente ontving op het feest ook twee speciale gasten: Alejandro Contreras Romero, diensthoofd lokale economische ontwikkeling van San Jerónimo, en Gabriela Karmi Rueda Olivera, coördinator stedenband.

“De burgemeester maakte van de gelegenheid gebruik om de stedenband en de projecten in San Jerónimo uit te doeken te doen aan onze nieuwe inwoners”, zegt Wim De Geest, Edegems coördinator stedenband. “Onze gasten uit Peru waren heel erg dankbaar uitgenodigd te worden op de brunch en hopen veel van ons bij te leren, en wij van hen. Ze zeggen een goede reis gehad te hebben en goed ontvangen te zijn door de gastgezinnen.”

Ook in Peru is leeuw een belangrijk symbool

De delegatie uit Peru schonk een schilderij van de heilige Jerónimo of Hiëronymus, patroonheilige van de stedenband. De leeuw op het schilderij verwijst naar de christelijke vastenperiode, een belangrijk symbool in Peru. Het N-VA-schepencollege ontving het schilderij met leeuw met veel dankbaarheid.

De Peruvianen worden een hele week rondgeleid in Edegem en Antwerpen. Dinsdag bezoeken ze de wekelijkse markt en vrijdag zijn ze te gast op een oervlaamse bierproeverij in podiumcafé Hoogmis. Later deze week sluit Wilson Auccapuri Atayupanqui aan, schepen internationale samenwerking en vertegenwoordiger van de burgemeester van San Jerónimo. Hoog op de agenda staan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.