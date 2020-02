Edegemse zomerbar verhuist naar rand fort: gemeente op zoek naar uitbaters Sander Bral

19 februari 2020

15u19 0 Edegem Het was een dappere zet maar na de evaluatie van de zomerbar in Hangar 23 van Fort 5 van afgelopen zomer blijkt dat de activiteiten niet te rijmen vallen met de vleermuizenpopulatie in het fort. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om de zomerbar te verhuizen naar Hangar 39, waar meer mogelijkheden zijn voor de concessiehouder. Kaffée Allée, al lang een vaste waarde in Edegem, stelt zich opnieuw kandidaat om de zomerbar uit te baten.

Maandagavond werd op de gemeenteraad goedgekeurd om de zomerbar in Edegem, die vorig jaar voor het eerst in het fort werd gehouden, van Hangar 23 naar Hangar 39 te verhuizen. Na de evaluatie van de zomerbar Kaffée Allée middenin het fortdomein bleek dat de voorschriften van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos de mogelijkheden van de uitbaters te veel beperkten. Zo konden er bijvoorbeeld geen barbecues gehouden worden, veel licht gemaakt worden of luide muziek gespeeld worden door de vleermuizenhabitat in het fort.

Openbare aanbesteding

Met de verhuis naar Hangar 39, aan de buitenkant van het fortgebied aan de Rogier Van der Weydenstraat, zijn die hindernissen grotendeels van de baan. Maar aangezien de zomerbar opnieuw verhuist, moet er opnieuw een openbare aanbesteding komen op zoek naar een concessiehouder. Kaffée Allée, vaste waarde in Edegem, moet zich dus opníeuw bewijzen als beste uitbater en zal opnieuw een dossier moeten binnenbrengen.

Kaffée Allée liet intussen weten zich opnieuw kandidaat te stellen. Het is nog niet duidelijk of er nog geïnteresseerden zijn op dit moment. Vorig jaar kwamen er drie dossiers binnen om de zomerbar uit te baten in het fort, Kaffée Allée bleek toen de sterkste kandidaat.

Meer over Kaffée Allée

Edegem