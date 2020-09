Edegemse oppositie verzet zich tegen verhuis recyclagepark: “Crimineel onverantwoord financieel beleid” Sander Bral

11 september 2020

18u31 2 EDEGEM/AARTSELAAR Bijna 1,2 miljoen euro. Op zoveel wordt de kostprijs van Bijna 1,2 miljoen euro. Op zoveel wordt de kostprijs van het nieuwe gezamenlijke recyclagepark op de grens van Edegem met Aartselaar geschat. Een nutteloze kost, volgens de voltallige oppositie in Edegem. “De Edegemse belastingbetaler wordt opgezadeld met een financiële kater van 2.265.000 euro.”

Vrijdagnamiddag werd bekend dat de lokale besturen van Edegem en Aartselaar samen ruim een miljoen euro gaan investeren - het resterende bedrag kan via subsidies - in een gezamenlijk containerpark in de Edegemse Doornstraat vlakbij de grens met Aartselaar. Het huidig recyclagepark van Aartselaar moet sowieso verdwijnen omdat het in een watergevoelige zone ligt en er niet verder verhard kan worden en het bestuur van Edegem wil vooral verhuizen om de verkeersproblemen op sportsite Kattenbroek op te lossen.

“Er zijn andere manieren om die parkeerproblemen op te lossen”, hekelt gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel (Groen) en voormalig afvalschepen. “Dat kan van gedeelde parkeermogelijkheden tot een parkeergebouw op de bestaande parking. Met een beetje creativiteit zijn de verkeersproblemen op Kattenbroek op te lossen zonder er 645.000 euro belastinggeld - de andere helft betaalt Aartselaar - tegenaan te kletsen voor de verhuis van het Ecopark. Bovendien wil N-VA het huidige park neerleggen om er een gigantische parking van te maken, wat ook weer enorm veel zal kosten.”

Niet meer van deze tijd

Dat laatste ziet oppositiepartij CD&V sowieso niet zitten. “Onthard de vrijgekomen zone en maak er een groene strook van als publiek domein”, zegt gemeenteraadslid Adrian de Weerdt. “Geef de mogelijkheid aan kmo’s om zich er te vestigen. Plant ook extra groen aan met bijvoorbeeld fietsenstallingen en laadpalen voor elektrische wagens. Gewoon de site platleggen en betonneren is echt niet meer van deze tijd. De parking tussen de hockeyclub en voetbalclub OLVE is trouwens recent al verhard.”

Investering

Wat de voltallige oppositie vooral aanklaagt zijn de recente investeringen aan het huidige Ecopark, die nu dus geen nut meer hebben. “Al maanden wordt in alle toonaarden ontkend dat het Ecopark zou verhuizen en de burgemeester maakte zich herhaaldelijk kwaad elke keer de oppositie het thema aanhield”, hekelt Peter Verstraeten (Open Vld). “Nu komt de aap eindelijk uit de mouw. De recente investeringen in het huidig recyclagepark hebben de Edegemnaar al heel wat gekost, maar die investering was meer dan waard. Niet enkel omdat we nu beschikken over een prima park maar ook omdat afvalverwerking één van de gemeentelijke kerntaken is.”

Gewezen schepen voor financiën Verstraeten liet de cijfers opvragen en concludeert dat de Edegemnaar in totaal afgerond 1.370.000 euro betaald heeft voor het Ecopark. “Een investering die nu volstrekt waardeloos wordt”, vloekt Verstraeten. “Opgeteld met het Edegemse deel voor het nieuwe recyclagepark kost de Edegemse belastingbetaler die grap meer dan twee miljoen euro.”

Kater

“En het wordt nog gekker”, gaat Verstraeten verder. “Het college heeft zich voorgenomen op de vrijgekomen site op Kattenbroek een nieuwe parking aan te leggen. Over die investering heb ik nog geen cijfers gezien maar ik ruim ze voorzichtig op 250.000 euro wat het totaal van de financiële kater op 2.265.000 euro brengt. Heel dit verhaal getuigt van een volstrekt financieel onverantwoord beleid. Sommigen zouden het zelfs crimineel onverantwoord noemen.”