Edegemse kledinglijn Collé van 100% gerecycleerd katoen wil productie nóg duurzamer maken Sander Bral

22 september 2020

10u55 0 Edegem Net zoals vorig jaar werd de jonge Jules Toebosch (19) met zijn kledinglijn Collé Vêtements in Edegem gekroond tot duurzaam ondernemende held. Met nieuwe investeringen in duurzamere stoffen en verpakkingsmanieren wordt het bedrijf van de piepjonge zaakvoerder milieuvriendelijker dan ooit. “Slechts één percent van de kledij wereldwijd wordt gerecycleerd, dat is veel te weinig.”

De Edegemse Jules Toebosch werd vorig jaar - toen nog achttien jaar - door het gemeentebestuur al uitgeroepen tot duurzame ondernemende held en door zijn verdere inspanningen om zijn kledinglijn nog milieuvriendelijker te maken, krijgt hij die titel dit jaar opnieuw. De duurzame ondernemende helden in Edegem werden vorige week voorgesteld, naar aanleiding van De Week van de Duurzame Gemeente die momenteel loopt.

Met Collé wil Jules de ecologische voetafdruk in de modewereld verkleinen. Zijn kledingstukken bestaan voor honderd percent uit gerecycleerd katoen. Oude kledij en textieloverschotten worden verpulverd tot kleine deeltjes die nadien nog eens verkleind worden via milieuvriendelijke chemicaliën. Daarvan wordt opnieuw katoendraad gemaakt waarvan de stoffen van Collé geproduceerd worden. “Dat lijkt een lang proces maar katoen telen in lageloonlanden duurt nog veel langer en verbruikt bovendien enorm veel water”, zei Jules vorig jaar al.

(lees verder onder de foto)

Portugal

Het schoentje knelde dat die technologie in eigen land of omgeving nog niet zo ver stond vorig jaar. Het recycleren van het katoen gebeurde toen nog in een fabriek in China. “Dat was toen de beste oplossing maar ik ben intussen overgeschakeld naar een fabriek in Portugal”, benadrukt Jules. “Dichter bij huis en dus minder CO 2 -uitstoot en nóg een betere kwaliteit. Het is een grote producent die voor bekende merken produceert zoals Burberry, Balenciaga en Suspicious.”

Eén percent

Nog investeert Collé in duurzamere verpakkings- en verzendingsmanieren. “Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen kleding gaan dragen zonder schade toe te brengen aan de natuur. Samen kunnen we de opwarming van de aarde bestrijden en een toekomst creëren waarin elke generatie na de onze zonder zorgen kan leven. Slechts één percent van alle kledij wereldwijd wordt gerecycleerd en daar willen we iets aan zien veranderen.”

Collé Vêtements startte een crowdfunding om de productie nog duurzamer te maken.