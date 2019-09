Edegemse duurzame helden ondertekenen doelstellingen Verenigde Naties Sander Bral

24 september 2019

11u37 0 Edegem Het gemeentebestuur van Edegem heeft de duurzame helden van het dorp in de bloemetjes gezet. De tien geselecteerde ondernemers dragen allemaal op één of andere manier bij aan een duurzame samenleving. Ze ondertekenden allemaal de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

In het teken van de week van de duurzaamheid nomineerde het lokaal bestuur tien Edegemse ondernemers die bijdragen aan een meer duurzame samenleving. De tien werden gevierd tijdens participatiemoment E!Lab door burgemeester Koen Metsu (N-VA) en Lawrence Vancraeyenest (N-VA), schepen voor duurzame ontwikkeling. Gezamenlijk ondertekenden ze de engagementsverklaring van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s, sustainable development goals).

Zo werd Bakkerij Wouters geëerd voor zijn vermindering aan voedselverspilling via de Too Good To Go-app. Verder gebruikt de bakkerij geen plastic, stimuleert het herbruikbare draagtassen en heeft het een fietsenstalling in de buurt. In ’t Leerke worden restjes verwerkt en zullen tegen het einde van het jaar enkel nog stoffen draagtassen gebruikt worden. Schoen- en Sleutelmakerij Presstige geeft schoen en tassen een nieuw leven door ze te herstellen.

Devomat Industries onderzoekt of het een deel van de verpakkingslijn voor vernis, olie en zeep kan omzetten naar volledig recycleerbare bussen, Golfclub Drie Eyck doet aan biologisch onderhoud en aanplanten van wildbloemen en streekeigen groen en Mama Lola verzorgt seizoensgroenten en vegetarische alternatieven in glazen verpakkingen. Ook JR BOT.LAB, restaurant Cabanelf, Hove Sanitair en Carrefour Express Boniverlei dragen op hun manier bij tot een duurzamere samenleving.