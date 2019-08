Edegemse deejay Captive (24) droomde drie jaar geleden van set op Tomorrowland en set in Miami: “Missie volbracht” Sander Bral

10 augustus 2019

15u34 0 Edegem Draaien op Tomorrowland en draaien in Miami. Dat waren Sten ‘Captive’ Beyers (24) zijn wildste dromen toen hij drie jaar geleden zijn deejaycarrière wilde uitbouwen. Intussen heeft de jonge Edegemnaar beide dromen waargemaakt en worden zijn eigen nummers gedraaid door internationale topdeejays. “Het volgende doel is het hóofdpodium van Tomorrowland.”

Het verhaal van Captive start in 2011, wanneer de jonge Sten Beyers de aftermovie van Tomorrowland bekijkt. “Dit is het”, kreeg Sten een eureka-moment en bij zijn eerstvolgende verjaardag zat zijn eerste klein mengpaneeltje onder het cadeaupapier. “Ik ben daar wat mee beginnen prutsen en draaide net zoals in de aftermovie van Tomorrowland, in de stijl van Dimitri Vegas & Like Mike. Mijn grootste idolen waren echter Swedish House Mafia en vooral Avicii. Ik ben licht afgestapt van dat genre, maar ik zal eeuwig respect blijven hebben voor mijn twee grootste muzikale invloeden.”

Zichzelf piano aangeleerd

Na twee jaar plaatjes draaien begon Sten ook eigen muziek te maken. “Ik had al een beetje ervaring met de piano”, herbeleeft Sten. “Toen we nog kind waren konden mijn zus en ik de piano van onze nicht op de kop tikken, die die niet meer wilde hebben. Ik speelde daar enorm veel op, meer als een stuk speelgoed dan een muziekinstrument. Op een bepaald moment kregen mijn ouders in de gaten dat ik beter en beter werd en zelfs liedjes van de radio op het gehoor kon meespelen. Heb ik ooit theorie gehad? Neen. Kan ik noten lezen? Neen. Ik heb piano leren spelen op mijn eigen speelse manier. Dat helpt me enorm bij mijn muziekproducties.”

En of het helpt. De internationale top-dj en producer Robin Schulz nam Stens nummer ‘How does she feel’ een keer of vijftien op in zijn eigen radioshow en in één van zijn befaamde eindejaarsmixes. Captive werkte ook drie keer samen met de Britse zangeres Hannah Trigwell wat tot drie nummers leidde die de Britse clubcharts hebben gehaald.

‘Captive’ staat voor gevangenschap. Of hoe ik mezelf gevangen kan voelen bij het horen van muziek, mezelf erin kan verliezen. Hopelijk kan ik mijn fans ook ‘vangen’ met mijn muziek. Captive

Remix

“Die samenwerking kwam eerder toevallig tot stand”, zegt Sten. “Ik hield van haar stem en ik contacteerde haar met de vraag of ik haar stem mocht gebruiken in één van mijn nummers. Ze wilde wel akkoord gaan maar liet me eerst een test ondergaan door een remix te maken van dat lied. Met succes, na de remix volgde er nog één en hebben we zelfs samen een volledig nieuw nummer gemaakt.”

Miami

Sten heeft deze zomer een maand in het Amerikaanse Miami gezeten op vraag van een bevriende deejay. “Het moest er ooit eens van komen, mijn langverwachte passage in Miami. Ik heb daar verschillende discotheken leren kennen en veel nieuwe mensen ontmoet. Aan het einde van mijn reis mocht ik zelfs draaien in The Wall, één van de bekendste clubs in de stad waar alle grote deejays al hebben gestaan. Draaien voor een stampvolle zaal op een plaats waar eerder al mannen zoals David Guetta en Steve Angello stonden is misschien wel het zotste dat ik ooit al heb mogen doen.”

Tomorrowland

Captive was nog maar twee dagen terug in het land toen Tomorrowland hem contacteerde. “Of ik niet wilde komen draaien op hun festival? Hah, daar moet je toch niet over nadenken?”, benadrukt Sten. “Mijn twee grootste dromen zijn uitgekomen in één zomer. Nu kan het snel gaan, ik moet ambitie hebben om nog hoger te mikken. Tomorrowland Mainstage?”