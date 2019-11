Edegems IT-bedrijf krijgt internationaal certificaat voor beveiliging van data Sander Bral

13u01 5 Edegem Het Edegemse IT-bedrijf Accel heeft zopas het ISO 27001-certificaat behaald. ISO wat? Door het certificaat kan het bedrijf aantonen dat het op een zeer veilige manier omgaat met de gegevens van zijn klanten en met het verlenen van de toegang aan zijn medewerkers tot die gegevens. “Als één van de eerste IT-kmo’s”, klinkt het trots.

Met de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens - beter gekend als ‘GDPR’ - in Europa werden de regels in verband met de gegevensbescherming aanzienlijk verstrengd. “Dat houdt ook in dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde moet zijn”, zegt zaakvoerder Marc De Swaef van Accel. “Vanuit die optiek namen we de beslissing om de procedure tot het behalen van het ISO 27001-certificaat te doorlopen.”

GDPR

“Het gaat om een wereldwijd erkende norm op het vlak van informatiebeveiliging. Het is niet eenvoudig om dat certificaat op zak te kunnen steken. Dat we er toch in geslaagd zijn, wil zeggen dat Accel nu voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Aan onze klanten biedt het de garantie dat we met GDPR helemaal in orde zijn.”

Accel heeft ongeveer vijftig medewerkers in dienst. Het IT-bedrijf heeft enkele honderden kmo’s als klant in Antwerpen, de Kempen en Limburg. Naast de hoofdzetel in Edegem heeft het bedrijf nog vestigingen in Herentals en Minderhout.