Edegems ecopark vanaf 1 juni overgedragen aan intercommunale IGEAN Sander Bral

26 mei 2020

16u32 1 Edegem Het was één van de eerste punten die aan bod kwamen na de in november aangekondigde besparingen maar sinds de gemeenteraad van maandagavond is het ook officieel: het ecopark wordt vanaf 1 juni overgedragen aan intercommunale IGEAN. “Het ecopark wordt onderdeel van de regio Zuid, waardoor onze inwoners in tien bijkomende recyclageparken terechtkunnen.”

Tot en met zondag 31 mei haalt Edegem huisvuil, gft, pmd en snoeihout op in eigen beheer met eigen personeel en middelen. Vanaf 1 juni wordt heel de organisatie overgeheveld naar intercommunale IGEAN, dat instaat voor de huisvuilophaling en de recyclageparken in 27 andere Antwerpse gemeenten. Het gemeentebestuur bespaart daarmee op exploitatie -en investeringskosten. De huidige werknemers gaan ook naar IGEAN en verliezen hun job dus niet. De ophaalmomenten aan huis blijven voor Edegem ongewijzigd. Met een E-id hebben alle Edegemnaren vanaf juni toegang tot alle IGEAN-parken van de zogenoemde regio Zuid. Dus naast Edegem ook Aartselaar, Boechout, Boom, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Ranst, Rumst en Wommelgem.

Minder uitstoot

IGEAN-directeur Wouter Meersman is erg opgezet met de nieuwe samenwerking. “Naast de voor de Edegem vertrouwde ophaalwagens en bekende gezichten, zullen ook onze nieuwe wagens van IGEAN rondrijden vanaf volgende week. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in cng-wagens die de helft minder lawaai produceren, 95% minder fijn stof en 12% minder co2 uitstoten. Daarnaast hebben ze ook elektrische belading, waardoor het brandstofverbruik beperkt is en het aanhaken en ledigen van containers stiller gebeurt.”

Dat de voltallige oppositie tegen het uitbesteden van het ecopark en de huisvuilophaling is, is al langer geweten. De volgende discussie is echter de verhuis van de sportsite Kattenbroek - waar de parkeerdruk opgelost zou kunnen worden na de verhuis - naar de Doornstraat richting de grens met Aartselaar.

“De verhuis van het ecopark kost ons dubbel”, hekelt Groen. “De verloren kosten van de afgelopen jaren én de investeringskost op de nieuwe locatie, geraamd op 1 tot 1,5 miljoen euro. Bovendien zal de verhuis van het ecopark extra verkeer met zich meebrengen in de Doornstraat maar ook in de rest van Edegem. Is het dat wat we willen?” Ook CD&V stelde zich eerder deze maand al vragen bij een mogelijke verhuis van het recyclagepark.

